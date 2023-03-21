Акції компаній Китаю обвалилися на тлі рукостискань Сі з Путіним та Мишустіним

Китайські акції різко впали на тлі поїздки глави КНР Сі Цзіньпіня до Росії. Про це свідчать дані Індексу Hang Seng, а також Індексу Hang Seng TECH (біржові індекси Гонконгської фондової біржі, останній показує акції технологічних компаній Китаю).

Падіння торкнулися практично всіх сфер економіки, але найбільше позначилося на продажі алкоголю, туризмі та фармацевтиці.

Найбільше впали акції компаній, що працюють у сфері продажу алкогольних напоїв, туризму, фармацевтики, авіаперельотів та телекомунікацій: 4,77%; 3,59%; 3, 71%; 2,93% та 2,91% відповідно.

Хоча, що стосується нафтогазових продуктів та банків, то в цих випадках падіння склало 1,93% та 1,68% відповідно.