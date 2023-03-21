Новостей.COM ⇒
2023-03-21
Акції компаній Китаю обвалилися на тлі рукостискань Сі з Путіним та Мишустіним
Поїздка Сі до Росії дорого обійшлася китайській економіці, інформує
© Getty Images
Китайські акції різко впали на тлі поїздки глави КНР Сі Цзіньпіня до Росії. Про це свідчать дані Індексу Hang Seng, а також Індексу Hang Seng TECH (біржові індекси Гонконгської фондової біржі, останній показує акції технологічних компаній Китаю).
Падіння торкнулися практично всіх сфер економіки, але найбільше позначилося на продажі алкоголю, туризмі та фармацевтиці.
Найбільше впали акції компаній, що працюють у сфері продажу алкогольних напоїв, туризму, фармацевтики, авіаперельотів та телекомунікацій: 4,77%; 3,59%; 3, 71%; 2,93% та 2,91% відповідно.
Хоча, що стосується нафтогазових продуктів та банків, то в цих випадках падіння склало 1,93% та 1,68% відповідно.
Лія Ільченко, ZN.ua