У Німеччині обвалилися ціни на нерухомість: як змінилася вартість квартир на ринку

У Німеччині вперше за 12 років знизилися ціни на нерухомість. Подешевшала як покупка квартир, так і будинків. В Асоціації німецьких банків облігацій (VDP) розповіли, як змінилися ціни на житло у різних містах країни протягом року.

У Німеччині обвалилися ціни на нерухомість: як змінилася вартість квартир на ринку

Так, у третьому кварталі 2022 року ціни на квартири та будинки в Німеччині впали на 0,7%, у порівнянні з попереднім кварталом. Згідно з нещодавно опублікованим індексом цін на нерухомість, зростання відсоткових ставок за кредитами у поєднанні з високою інфляцією уповільнило зростання цін на ринку житла в Німеччині.

Результат індексу ґрунтується на даних про транзакції з більш ніж 700 банків. Всі дані вказують на те, що дванадцятирічна тенденція зростання на ринку нерухомості добігає кінця.

У Німеччині обвалилися ціни на нерухомість: як змінилася вартість квартир на ринку

Ціни на житлову нерухомість у семи найбільших містах Німеччини впали на 0,7%. У Кельні та Мюнхені зафіксовано падіння вартості житла на 0,6 та 1,5% відповідно.

При цьому вартість оренди квартир та будинків у Німеччині продовжує зростати. Згідно з індексом VDP, орендна плата підвищилася на 4,8% протягом 2022 року. Конкуренція за вільне житло також збільшилась.

Українським біженцям у Німеччині зараз важко знайти житло. Багато німців не хочуть здавати квартири українцям на короткий термін, оскільки в Німеччині поширена довгострокова оренда, і німцям простіше здати житло тим, хто підпише договір на рік, ніж біженцям, які за місяць можуть виїхати з кінцями.

Раніше повідомлялося, як зміниться вартість вторинної нерухомості в Україні до Нового року.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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