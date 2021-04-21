ЕЭК продлила действие пошлин на украинские трубы

ЕЭК продлила действие пошлин на украинские трубы

Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила действие антидемпинговой пошлины в отношении некоторых видов стальных труб, произведённых металлургическими предприятиями Украины и поставляемых на таможенную территорию ЕАЭС, на время повторного расследования. Мера будет применяться до 7 февраля 2022 года включительно, сообщает пресс-служба ЕЭК.

"Срок действия применяемой меры должен был истечь 1 июня 2021 года. Однако в адрес департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК поступило заявление о проведении повторного антидемпингового расследования. Сведения, представленные в заявлении, позволили департаменту сделать предварительные выводы о возможном продолжении демпингового импорта стальных труб из Украины и причинении ущерба отрасли экономики государств Евразийского экономического союза. По результатам рассмотрения заявления 8 февраля 2021 года начато повторное антидемпинговое расследование", - говорится в сообщении.

Антидемпинговая пошлина в отношении некоторых видов украинских стальных труб установлена решением ЕЭК от 22 июня 2011 года и составляет от 18,9% до 37,8% в зависимости от производителя и разновидности продукции. Действие антидемпинговой меры продлено решением коллегии ЕЭК от 2 июня 2016 года до 1 июня 2021 года включительно.


МинПром по материалам МеталлСервис

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Самые успешные венчурные инвесторы мира — рейтинг ForbesСамые успешные венчурные инвесторы мира — рейтинг Forbes
Старт торгов на NASDAQ. Акции криптобиржи Сoinbase выросли на 70%Старт торгов на NASDAQ. Акции криптобиржи Сoinbase выросли на 70%
Госшахты в прошлом году получили убыток в 2,84 млрд грнГосшахты в прошлом году получили убыток в 2,84 млрд грн
Запорожсталь бесплатно обеспечивает больницы кислородомЗапорожсталь бесплатно обеспечивает больницы кислородом
В Сербии китайскую Zijin Mining обязали принять срочные меры по снижению загрязненияВ Сербии китайскую Zijin Mining обязали принять срочные меры по снижению загрязнения
Блок рекламы


Похожие новости
ЕС продлила пошлины на сварные трубы из трех странЕС продлила пошлины на сварные трубы из трех стран
АРМА выбрало управляющего для "трубы Медведчука"АРМА выбрало управляющего для "трубы Медведчука"
Австралия продлила ограничения на импорт китайской арматурыАвстралия продлила ограничения на импорт китайской арматуры
ЕС установил пошлины на китайский алюминиевый листовой прокатЕС установил пошлины на китайский алюминиевый листовой прокат
Минторг США установил пошлину на арматурную проволоку из УкраиныМинторг США установил пошлину на арматурную проволоку из Украины
Украинские чиновники задекларировали биткоинов на 75 миллиардовУкраинские чиновники задекларировали биткоинов на 75 миллиардов
Индия пересмотрит пошлины на г/к прокат из шести странИндия пересмотрит пошлины на г/к прокат из шести стран
Украинские порты улучшают динамику перевалки грузовУкраинские порты улучшают динамику перевалки грузов
Минторг США ввел пошлины на трубы из ЧехииМинторг США ввел пошлины на трубы из Чехии
Европа вводит пошлины на китайский алюминийЕвропа вводит пошлины на китайский алюминий
Последние новости
Подгружаем последние новости