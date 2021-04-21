Владелец IKEA потратит €4 млрд на развитие проектов зелёной энергетики

Владелец IKEA потратит €4 млрд на развитие проектов зелёной энергетики

Холдинговая компания Ingka Group, владеющая большинством магазинов IKEA, объявила о выделении €4 млрд (приблизительно $4,8 млрд) для инвестирования в проекты, связанные с ветряными и солнечными источниками энергии, зарядными станциями для электрокаров и др. Озвученная сумма будет распределена между разными проектами в области зелёной энергетики до 2030 года.

Источник отмечает, что Ingka за последнее десятилетие инвестировала €2,5 млрд в развитие проектов, связанных с ветряной и солнечной энергетикой. В начале этого года компания объявила, что объём электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников, превышает уровень расхода магазинами и складами. Новые инвестиции в размере €4 млрд знаменуют следующий шаг на пути к тому, чтобы полностью перейти на использование возобновляемых источников энергии.

«Инвестиции будут сосредоточены на развитии проектов в сферах ветряной и солнечной энергетики в новых странах. Компания также рассмотрит возможность инвестирования в новых направлениях, таких как хранение энергии, разработка водородного топлива и инфраструктура для зарядных станций», — говорится в сообщении компании.

Генеральный директор Ingka Джеспер Бродин (Jesper Brodin) заявил о том, что в первую очередь компания намерена инвестировать в солнечные и ветряные фермы в Китае, Индии и Австралии. При этом часть средств пойдёт на увеличение количества зарядных станций для электрокаров на парковках IKEA. Также было сказано о том, что на данный момент внимание компании не привлекли какие-либо проекты, связанные с накоплением энергии и водородным топливом.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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