В Великобритании министр финансов предложил создать «бриткоин»

Министр финансов Великобритании Риши Сунак предложил Банку Англии рассмотреть вопрос о создании «бриткоина». Об этом пишет Reuters.

В Великобритании министр финансов предложил создать «бриткоин»
Фото: meta.ua

Что известно

Министр сообщил о создании новой рабочей группы Казначейства и Банка Англии, которая займется проработкой вопроса о создании цифровой валюты центрального банка (CBDC).

«Мы запускаем новую рабочую группу Казначейства и Банка Англии для координации исследовательской работы над потенциальной цифровой валютой центрального банка (CBDC)», — отметил он.

Britcoin? #UKFW21 https://t.co/Slk5lwUvrV

— Rishi Sunak (@RishiSunak) April 19, 2021

Как пишет РБК, банк Англии, в свою очередь, заявил, что цифровая валюта может стать новой формой денег для домохозяйств и предприятий, при этом она не заменит наличные деньги и банковские депозиты, а будет существовать вместе с ними.

Регулятор подчеркнул, что окончательного решения о создании CBDC пока не принято.

Цифровая валюта становится популярной

  • 54% центробанков в мире, участвующих в опросе Всемирного банка еще в 2019 году, в настоящее время изучают вопрос выпуска собственной цифровой валюты.
  • 32% пока не изучали вопрос.
  • Только 15% после проведения исследований приняли решение не выпускать CBDC.
  • Ранее «Минфин» писал, что цифровую иену в середине лета начал тестировать центробанк Японии.
  • Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард предположила, что цифровой евро может быть выпущен уже в ближайшие четыре года.
  • На данный момент ближе всех к выпуску собственной цифровой валюты приблизился Китай. Пилотное тестирование цифрового юаня началось в стране еще в октябре 2020 года.

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