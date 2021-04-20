В Великобритании министр финансов предложил создать «бриткоин»

Министр финансов Великобритании Риши Сунак предложил Банку Англии рассмотреть вопрос о создании «бриткоина». Об этом пишет Reuters.

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Что известно

Министр сообщил о создании новой рабочей группы Казначейства и Банка Англии, которая займется проработкой вопроса о создании цифровой валюты центрального банка (CBDC).

«Мы запускаем новую рабочую группу Казначейства и Банка Англии для координации исследовательской работы над потенциальной цифровой валютой центрального банка (CBDC)», — отметил он.

Как пишет РБК, банк Англии, в свою очередь, заявил, что цифровая валюта может стать новой формой денег для домохозяйств и предприятий, при этом она не заменит наличные деньги и банковские депозиты, а будет существовать вместе с ними.

Регулятор подчеркнул, что окончательного решения о создании CBDC пока не принято.

Цифровая валюта становится популярной

54% центробанков в мире, участвующих в опросе Всемирного банка еще в 2019 году, в настоящее время изучают вопрос выпуска собственной цифровой валюты.

32% пока не изучали вопрос.

Только 15% после проведения исследований приняли решение не выпускать CBDC.

Ранее «Минфин» писал, что цифровую иену в середине лета начал тестировать центробанк Японии.

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард предположила, что цифровой евро может быть выпущен уже в ближайшие четыре года.