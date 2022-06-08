Как загнать малый бизнес в торговые центры: хитрый план киевской администрации - СМИ

Как загнать малый бизнес в торговые центры: хитрый план киевской администрации - СМИ

Сегодня часто можно услышать фразу «На войне не до Х» (вместо икса подставляют любое значение). В принципе, это так и есть: на войне не до чего угодно, кроме самой войны. Всеми остальными проблемами можно будет заняться после завершения войны.

Об этом пишет сайт Хрещатик.

Но порой бывает так, что суровыми условиями военного времени кто-то пользуется для того, чтобы делать свои дела. А когда его хватают за руку – заявляет, что на войне не время говорить о подобных вещах. Татьяна Петренко в ФБ-группе «Малый бизнес Киева» рассказывает, что сейчас столичная власть (прежде всего мэр Виталий Кличко и его советник Дмитрий Белоцерковец) занята именно подобными вещами. Дело в том, что сейчас в киевских торговых центрах огромные площади пустуют. Малому бизнесу невыгодно их арендовать, а значит, и власть от этого не получает свою долю. Разумеется, она этим недовольна и намерена решить проблему.

Решение заключается в следующем. В среду должно состояться заседание городской комиссии по вопросам размещения временных сооружений для торговли. Предполагается, что комиссия примет ликвидировать около ста таких сооружений, то есть павильонов, магазинчиков и киосков (причем они были установлены с соблюдением всех предписаний). Понятно, что после этого их владельцам ничего другого не останется, как пойти в торговые центры – просить об аренде помещения для торговли. Есть, конечно, и незаконные МАФы, и можно было бы их снести. Но дело в том, что их владельцы уже заплатили нужным людям за право нарушать закон. Тронь их-и останешься без источника доходов. Поэтому, по безумной Киевской логике, трогать нужно тех, кто закона как раз соблюдает. А на улице, напомним-война. И на этой войне защитники Украины мало что могли бы сделать, если бы им не помогали волонтеры. А волонтеры-это в основном и есть тот малый бизнес. Недаром центральная власть во главе с Зеленским запретила до конца войны создавать неудобства малым предпринимателям.


user, politeka.net





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