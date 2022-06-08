Как загнать малый бизнес в торговые центры: хитрый план киевской администрации - СМИ

Сегодня часто можно услышать фразу «На войне не до Х» (вместо икса подставляют любое значение). В принципе, это так и есть: на войне не до чего угодно, кроме самой войны. Всеми остальными проблемами можно будет заняться после завершения войны.

Но порой бывает так, что суровыми условиями военного времени кто-то пользуется для того, чтобы делать свои дела. А когда его хватают за руку – заявляет, что на войне не время говорить о подобных вещах. Татьяна Петренко в ФБ-группе «Малый бизнес Киева» рассказывает, что сейчас столичная власть (прежде всего мэр Виталий Кличко и его советник Дмитрий Белоцерковец) занята именно подобными вещами. Дело в том, что сейчас в киевских торговых центрах огромные площади пустуют. Малому бизнесу невыгодно их арендовать, а значит, и власть от этого не получает свою долю. Разумеется, она этим недовольна и намерена решить проблему.

Решение заключается в следующем. В среду должно состояться заседание городской комиссии по вопросам размещения временных сооружений для торговли. Предполагается, что комиссия примет ликвидировать около ста таких сооружений, то есть павильонов, магазинчиков и киосков (причем они были установлены с соблюдением всех предписаний). Понятно, что после этого их владельцам ничего другого не останется, как пойти в торговые центры – просить об аренде помещения для торговли. Есть, конечно, и незаконные МАФы, и можно было бы их снести. Но дело в том, что их владельцы уже заплатили нужным людям за право нарушать закон. Тронь их-и останешься без источника доходов. Поэтому, по безумной Киевской логике, трогать нужно тех, кто закона как раз соблюдает. А на улице, напомним-война. И на этой войне защитники Украины мало что могли бы сделать, если бы им не помогали волонтеры. А волонтеры-это в основном и есть тот малый бизнес. Недаром центральная власть во главе с Зеленским запретила до конца войны создавать неудобства малым предпринимателям.