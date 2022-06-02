В Великобритании застрахуют владельцев криптовалют

Министерство финансов Великобритании уполномочит службу надзора за инфраструктурой финансового рынка контролировать возврат средств инвесторам в случае крушения стейблкоинов, пишет noworries.news.

В Великобритании застрахуют владельцев криптовалют
Фото: epravda.com.ua

В казначействе предложили дополнительные меры защиты в индустрии стейблкоинов и отметили способность Минфина влиять на финансовую стабильность в случае возникновения системных сбоев.

Также планируется расширить полномочия надзора за своевременным возвратом или переводом средств клиентов при банкротстве эмитента цифровых активов.

Чиновники предложили инициативу после обвала проекта Terra, руководитель которого знал о проблемах накануне краха.

Напомним

Как писал «Минфин», британское казначейство планирует легализовать стейблкоины. Ведомство намерено постепенно признать их как законное средство платежа.

«Стейблкоины — это вид криптоактивов, стоимость которых обычно привязана к фиатным валютам, таким как доллар, и остается стабильной. При надлежащем регулировании они могут стать более эффективной формой платежа и расширить выбор покупателя», — пояснили чиновники.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Сеть супермаркетов "Сильпо" нашла замену мелитопольской черешнеСеть супермаркетов "Сильпо" нашла замену мелитопольской черешне
Квартиры в Украине подешевели: прогноз аналитикаКвартиры в Украине подешевели: прогноз аналитика
Помощь по безработице украинцам в Германии: размер выплат с 1 июняПомощь по безработице украинцам в Германии: размер выплат с 1 июня
АТБ, Сильпо и Фора отреагировали на дефицит соли в УкраинеАТБ, Сильпо и Фора отреагировали на дефицит соли в Украине
Сжигание зерна: в Украине готовятся превратить зерно в энергетическое сырьеСжигание зерна: в Украине готовятся превратить зерно в энергетическое сырье
Блок рекламы


Похожие новости
Курс биткоина может вырасти в 8 раз: аналитики назвали причину резкого подорожания криптовалютыКурс биткоина может вырасти в 8 раз: аналитики назвали причину резкого подорожания криптовалюты
Биткоин упал ниже 29 тысяч: как спасти свои сбережения в криптовалютеБиткоин упал ниже 29 тысяч: как спасти свои сбережения в криптовалюте
Один из старейших банков Швейцарии начал предлагать клиентам криптовалютыОдин из старейших банков Швейцарии начал предлагать клиентам криптовалюты
Биткоин вырастет до миллиона долларов: самое время – инвестировать в криптовалютуБиткоин вырастет до миллиона долларов: самое время – инвестировать в криптовалюту
Криптомильярдер сравнил Bitcoin с «пузырем» и разбавил свой портфель другими криптовалютамиКриптомильярдер сравнил Bitcoin с «пузырем» и разбавил свой портфель другими криптовалютами
Украинцы в Великобритании: сколько стоит проживание, проезд и питаниеУкраинцы в Великобритании: сколько стоит проживание, проезд и питание
Криптовалюты не помогут РоSSии избежать санкций – Moody’sКриптовалюты не помогут РоSSии избежать санкций – Moody’s
Макрон поддержал регулирование криптовалют в ЕСМакрон поддержал регулирование криптовалют в ЕС
Украинцам запретили покупать криптовалюту с гривневых счетовУкраинцам запретили покупать криптовалюту с гривневых счетов
В РоSSии решили наказывать за хранение криптовалюты вне биржВ РоSSии решили наказывать за хранение криптовалюты вне бирж
Последние новости
Подгружаем последние новости