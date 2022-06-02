В Великобритании застрахуют владельцев криптовалют

Министерство финансов Великобритании уполномочит службу надзора за инфраструктурой финансового рынка контролировать возврат средств инвесторам в случае крушения стейблкоинов, пишет noworries.news.

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В казначействе предложили дополнительные меры защиты в индустрии стейблкоинов и отметили способность Минфина влиять на финансовую стабильность в случае возникновения системных сбоев.

Также планируется расширить полномочия надзора за своевременным возвратом или переводом средств клиентов при банкротстве эмитента цифровых активов.

Чиновники предложили инициативу после обвала проекта Terra, руководитель которого знал о проблемах накануне краха.

Напомним

Как писал «Минфин», британское казначейство планирует легализовать стейблкоины. Ведомство намерено постепенно признать их как законное средство платежа.