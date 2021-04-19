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2021-04-19
Взрывной рекорд китайской экономики за последние почти 30 лет — рост ВВП 18,3%
В первом квартале 2021 года экономика Китая выросла на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой темп роста — рекордный для страны за последние 29 лет. Об этом сообщает Wall Street Journal,
Фото: capital.ua
Взрыв экономики
Рост на 18,3% в первом квартале является рекордным с 1992 года, когда Китай начал публиковать квартальную отчетность по ВВП.
Экономисты ожидали, что в первом квартале рост составит 19,2%, так как в первом квартале 2020 года китайская экономика сократилась на 6,8% из-за жесткого карантина.
Как отмечает WSJ, в последнем квартале 2020 года ВВП Китая вырос на 6,5% в годовом исчислении.
В последние недели Китай отчитывался о росте экономических показателей на 30% и больше в годовом исчислении.
ВВП Китая
- Ранее рекордсменом по показателям был первый квартал 1993 года, когда рост ВВП Китая составил 15,3%.
- Экономика Китая в 2020 году выросла на 2,3% и оказалась единственной крупной экономикой, которая продемонстрировала рост, несмотря на пандемию.