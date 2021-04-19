Взрывной рекорд китайской экономики за последние почти 30 лет — рост ВВП 18,3%

В первом квартале 2021 года экономика Китая выросла на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой темп роста — рекордный для страны за последние 29 лет. Об этом сообщает Wall Street Journal, пишет unian.net.

Фото: capital.ua

Взрыв экономики

Рост на 18,3% в первом квартале является рекордным с 1992 года, когда Китай начал публиковать квартальную отчетность по ВВП .

Экономисты ожидали, что в первом квартале рост составит 19,2%, так как в первом квартале 2020 года китайская экономика сократилась на 6,8% из-за жесткого карантина.

Как отмечает WSJ, в последнем квартале 2020 года ВВП Китая вырос на 6,5% в годовом исчислении.

В последние недели Китай отчитывался о росте экономических показателей на 30% и больше в годовом исчислении.

ВВП Китая