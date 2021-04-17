Биткоин обвалился из-за Турции

Биткоин "ушел в пике" из-за Турции. В ночь на 16 апреля его стоимость достигла 63,8 тысячи долларов. Однако под утро его цена в долларах стала резко снижаться, и по состоянию на 17:00 его стоимость упала до 60 388 долларов. Таким образом, за несколько часов биткоин потерял 4% своей стоимости.

Главная криптовалюта стала дешеветь после того, как турецкий Центробанк заявил о запрете на использование биткоина в коммерческих операциях на территории Турции.

Центральный банк Турции заявил, что криптовалюта весьма непредсказуема, и что из-за своей неподконтрольности она угрожает финансовой системе государства. С ней невозможно учесть и прогнозировать возможные риски.

В последнее время в Турции существенно выросла популярность криптовалют. В тоже время, из-за инфляции ослабла национальная валюта – лира. Причем инфляция в стране в марте оказалась выше 16%. В общем, для национальной валюты Турции настали не самые лучшие времена.

Поэтому многие инвесторы обратили свои взоры к биткоину, и это, считает турецкий Центробанк, стало угрожать финансовой системе страны. Биткоин непредсказуем, неуправляем и анонимен. Соответственно, активы в биткоинах нельзя никаким образом проконтролировать, а потому их могут использовать и в финансировании незаконных операций.

Поэтому Центробанк Турции принял решение о запрете биткоина. Запрет вступает в силу с 30 апреля.

Естественно, потеряв турецкий финансовый рынок, биткоин не мог не отреагировать на этот факт. Он начал свое падение с 63,7, и в 17:00 его стоимость была уже около 60,4 тысячи долларов.

Напомним, ранее таким же потрясением для биткоина стала информация о том, что его намерены запретить в Индии. Впрочем, несмотря на запреты, которые могут затормозить его движение и даже на какой-то период обрушить биткоин, его уже ничем не остановить. Так считают многие специалисты. Многие даже допускают, что уже вскоре капитализация биткоина превысит капитализацию золота, которая составляет около 10 триллионов долларов.