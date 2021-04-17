Биткоин обвалился из-за Турции

Биткоин "ушел в пике" из-за Турции. В ночь на 16 апреля его стоимость достигла 63,8 тысячи долларов. Однако под утро его цена в долларах стала резко снижаться, и по состоянию на 17:00 его стоимость упала до 60 388 долларов. Таким образом, за несколько часов биткоин потерял 4% своей стоимости.

Биткоин стремительно подешевел после его запрета в Турции

Главная криптовалюта стала дешеветь после того, как турецкий Центробанк заявил о запрете на использование биткоина в коммерческих операциях на территории Турции.

Центральный банк Турции заявил, что криптовалюта весьма непредсказуема, и что из-за своей неподконтрольности она угрожает финансовой системе государства. С ней невозможно учесть и прогнозировать возможные риски.

В последнее время в Турции существенно выросла популярность криптовалют. В тоже время, из-за инфляции ослабла национальная валюта – лира. Причем инфляция в стране в марте оказалась выше 16%. В общем, для национальной валюты Турции настали не самые лучшие времена.

Поэтому многие инвесторы обратили свои взоры к биткоину, и это, считает турецкий Центробанк, стало угрожать финансовой системе страны. Биткоин непредсказуем, неуправляем и анонимен. Соответственно, активы в биткоинах нельзя никаким образом проконтролировать, а потому их могут использовать и в финансировании незаконных операций.

Поэтому Центробанк Турции принял решение о запрете биткоина. Запрет вступает в силу с 30 апреля.

Биткоин стремительно подешевел после его запрета в Турции

Естественно, потеряв турецкий финансовый рынок, биткоин не мог не отреагировать на этот факт. Он начал свое падение с 63,7, и в 17:00 его стоимость была уже около 60,4 тысячи долларов.

Напомним, ранее таким же потрясением для биткоина стала информация о том, что его намерены запретить в Индии. Впрочем, несмотря на запреты, которые могут затормозить его движение и даже на какой-то период обрушить биткоин, его уже ничем не остановить. Так считают многие специалисты. Многие даже допускают, что уже вскоре капитализация биткоина превысит капитализацию золота, которая составляет около 10 триллионов долларов.


Марченко Любов, Тудей

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