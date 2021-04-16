Кабмин выделил дополнительные 6,5 миллиарда на закупку вакцин от коронавируса

Кабинет министров принял решение о дополнительном направлении из государственного бюджета 6,5 млрд грн на закупку вакцин от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Кабмин выделил дополнительные 6,5 миллиарда на закупку вакцин от коронавируса
Фото: pravda.com.ua

Что известно о финансировании

«14 апреля 2021 года принято постановление Правительства о дополнительном направлении из государственного бюджета средств в объеме 6,5 млрд грн на закупку вакцин от острой респираторной болезни covid-19. Это решение в тот же день согласовал Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета», — говорится в сообщении.

Сколько всего потратили на вакцины

Общий объем расходов госбюджета на закупку вакцин, вместе с расходами 2020 года, составляет 11,4 млрд грн.

Отмечается, что Министерство здравоохранения до конца 2021 года планирует вакцинировать 70% взрослого населения Украины, то есть 24 млн человек.

Для этого необходимо приобрести почти 48 млн доз вакцины. При этом, 8 млн доз государство получит бесплатно в рамках программы COVAX.

Напомним

7 апреля Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины от covid-19.

24 февраля в Киев была доставлена первая партия из 500 доз индийской вакцины CoviShield, произведенной по лицензии AstraZeneca.

Препарат CoviShield является индийским аналогом вакцины шведско-британского концерна AstraZeneca и проводится по его лицензии институтом сывороток Serum Institute of India. 22 февраля препарат был зарегистрирован для экстренного применения в Украине. Ранее индийская вакцина была одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

В первом и втором кварталах Украина получит 2,2?3,7 миллиона доз вакцины AstraZeneca в рамках механизма COVAX. Также страна заключила дополнительные прямые соглашения с индийским Serum Institute на поставку вакцин, разработанных компаниями AstraZeneca и американской NovaVax.

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