Кабмин выделил дополнительные 6,5 миллиарда на закупку вакцин от коронавируса
Кабинет министров принял решение о дополнительном направлении из государственного бюджета 6,5 млрд грн на закупку вакцин от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Что известно о финансировании
«14 апреля 2021 года принято постановление Правительства о дополнительном направлении из государственного бюджета средств в объеме 6,5 млрд грн на закупку вакцин от острой респираторной болезни covid-19. Это решение в тот же день согласовал Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета», — говорится в сообщении.
Сколько всего потратили на вакцины
Общий объем расходов госбюджета на закупку вакцин, вместе с расходами 2020 года, составляет 11,4 млрд грн.
Отмечается, что Министерство здравоохранения до конца 2021 года планирует вакцинировать 70% взрослого населения Украины, то есть 24 млн человек.
Для этого необходимо приобрести почти 48 млн доз вакцины. При этом, 8 млн доз государство получит бесплатно в рамках программы COVAX.
Напомним
7 апреля Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины от covid-19.
24 февраля в Киев была доставлена первая партия из 500 доз индийской вакцины CoviShield, произведенной по лицензии AstraZeneca.
Препарат CoviShield является индийским аналогом вакцины шведско-британского концерна AstraZeneca и проводится по его лицензии институтом сывороток Serum Institute of India. 22 февраля препарат был зарегистрирован для экстренного применения в Украине. Ранее индийская вакцина была одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
В первом и втором кварталах Украина получит 2,2?3,7 миллиона доз вакцины AstraZeneca в рамках механизма COVAX. Также страна заключила дополнительные прямые соглашения с индийским Serum Institute на поставку вакцин, разработанных компаниями AstraZeneca и американской NovaVax.