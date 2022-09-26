Крім допомоги зерном, Україна допоможе африканським країнам ще й з грошима на його закупку

Кабмін прийняв рішення надати гуманітарну допомогу Ефіопії та Сомалі для відшкодування вартості зерна пшениці, для чого Мінфін виділить з резервного фонду державного бюджету 420 млн грн. Це випливає з оприлюдненого тексту урядової постанови від 16 вересня 2022 р. № 1040.

Зерно поставить “Державна продовольчо-зернова корпорація України” у кількості 50 тис. тонн. А доставку оплатять міжнародні організації в якості гуманітарної допомоги.

"Міністерству закордонних справ узгодити з Організацією Об’єднаних Націй та компетентними органами Федеративної Демократичної Республіки Ефіопія та Федеративної Республіки Сомалі питання доставки та оплати транспортування зерна", - йдеться в постанові.