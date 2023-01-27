Японія заборонила експорт до Росії вакцин, медобладнання та іншої важливої продукції

Також під забороною продаж у РФ радіоактивних матеріалів, обладнання для атомних об'єктів, розвідки нафти та природного газу, інформує ZN.ua.

Від 3 лютого Японія запроваджує заборону на експорт до Росії вакцин та медичних виробів, а також роботів, радіоактивних матеріалів, обладнання для атомних об'єктів, розвідки нафти та природного газу.

Згідно з прес-релізом уряду Японії, з 3 лютого почне діяти заборона експорту 49 російським організаціям.

Як коментують заборону у росЗМІ, відносини між Японією та Росією погіршилися після початку РФ війни в Україні. Крім того, у березні 2022 року російська влада відмовилася від ведення переговорів про статус Курильських островів, який заперечує Японія.

Як результат, вводиться заборона на експорт:

  • ядерні установки та пристрої;
  • обладнання для розвідки нафти, природного газу та обробки радіоактивних матеріалів;
  • хімікати, сльозогінний газ, дактилоскопічний порошок, дозиметри, електролітичні елементи;
  • обладнання для виробництва композитних матеріалів;
  • вакцини, медичні вироби, діагностичні та тестові набори;
  • комерційні вибухові речовини та обладнання для їх виявлення;
  • рентгенівське оглядове обладнання;
  • підшипники;
  • переносні генератори;
  • роботів, лазерні зварювальні апарати, великогабаритні бурові верстати, обладнання для гальваніки;
  • речовини, які використовуються як сировина для хімічних препаратів військового призначення.


Олена Середа, ZN.ua





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