Новостей.COM ⇒
2023-01-27
Японія заборонила експорт до Росії вакцин, медобладнання та іншої важливої продукції
Також під забороною продаж у РФ радіоактивних матеріалів, обладнання для атомних об'єктів, розвідки нафти та природного газу, інформує
Від 3 лютого Японія запроваджує заборону на експорт до Росії вакцин та медичних виробів, а також роботів, радіоактивних матеріалів, обладнання для атомних об'єктів, розвідки нафти та природного газу.
Згідно з
Як коментують заборону у росЗМІ, відносини між Японією та Росією погіршилися після початку РФ війни в Україні. Крім того, у березні 2022 року російська влада відмовилася від ведення переговорів про статус Курильських островів, який заперечує Японія.
Як результат, вводиться заборона на експорт:
- ядерні установки та пристрої;
- обладнання для розвідки нафти, природного газу та обробки радіоактивних матеріалів;
- хімікати, сльозогінний газ, дактилоскопічний порошок, дозиметри, електролітичні елементи;
- обладнання для виробництва композитних матеріалів;
- вакцини, медичні вироби, діагностичні та тестові набори;
- комерційні вибухові речовини та обладнання для їх виявлення;
- рентгенівське оглядове обладнання;
- підшипники;
- переносні генератори;
- роботів, лазерні зварювальні апарати, великогабаритні бурові верстати, обладнання для гальваніки;
- речовини, які використовуються як сировина для хімічних препаратів військового призначення.
Олена Середа, ZN.ua