Японія заборонила експорт до Росії вакцин, медобладнання та іншої важливої продукції

Від 3 лютого Японія запроваджує заборону на експорт до Росії вакцин та медичних виробів, а також роботів, радіоактивних матеріалів, обладнання для атомних об'єктів, розвідки нафти та природного газу.

Згідно з прес-релізом уряду Японії, з 3 лютого почне діяти заборона експорту 49 російським організаціям.

Як коментують заборону у росЗМІ, відносини між Японією та Росією погіршилися після початку РФ війни в Україні. Крім того, у березні 2022 року російська влада відмовилася від ведення переговорів про статус Курильських островів, який заперечує Японія.

Як результат, вводиться заборона на експорт: