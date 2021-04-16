На "Укрзализныце" проводят обыски из-за коррупции при закупках

Правоохранители проводят обыски на "Укрзализныце". Следственные действия проходят в филиале "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Укрзализныця всесторонне сотрудничает с правоохранительными органами для преодоления коррупции в закупках. Сейчас следователи Национальной полиции проводят обыски в филиале «Центр обеспечения производства» АО «Укрзализныця». В частности, правоохранители расследуют возможные злоупотребления при закупке масел и смазочных материалов. В частности, следствие установило, что их закупка в 2019-2021 годах осуществлялась по ценам выше рыночных", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований в четверг, 8 апреля, устроило обыски в головном офисе "Укрзализныци".

Напомним, что в марте 2021 года Кабинет министров неожиданно уволил главу правления АО "Украинская железная дорога" Владимира Жмака.