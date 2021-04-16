На "Укрзализныце" проводят обыски из-за коррупции при закупках

Следственные действия проходят в филиале "Центр обеспечения производства".

На "Укрзализныце" проводят обыски из-за коррупции при закупках
Фото: Александр Рудоманов

Правоохранители проводят обыски на "Укрзализныце". Следственные действия проходят в филиале "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Укрзализныця всесторонне сотрудничает с правоохранительными органами для преодоления коррупции в закупках. Сейчас следователи Национальной полиции проводят обыски в филиале «Центр обеспечения производства» АО «Укрзализныця». В частности, правоохранители расследуют возможные злоупотребления при закупке масел и смазочных материалов. В частности, следствие установило, что их закупка в 2019-2021 годах осуществлялась по ценам выше рыночных", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований в четверг, 8 апреля, устроило обыски в головном офисе "Укрзализныци".

Напомним, что в марте 2021 года Кабинет министров неожиданно уволил главу правления АО "Украинская железная дорога" Владимира Жмака.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Bank of America направит на кредитование экопроектов 1 трлн доллBank of America направит на кредитование экопроектов 1 трлн долл
Инвесторы за пять месяцев вложили в акции больше, чем за 12 лет — Bank of AmericaИнвесторы за пять месяцев вложили в акции больше, чем за 12 лет — Bank of America
Сильные морозы уничтожают французские виноградники: в правительстве бьют тревогуСильные морозы уничтожают французские виноградники: в правительстве бьют тревогу
Шифер в Украине вскоре окажется под запретомШифер в Украине вскоре окажется под запретом
Мировые цены на продовольствие достигли самого высокого уровня с июня 2014 годаМировые цены на продовольствие достигли самого высокого уровня с июня 2014 года
Блок рекламы


Похожие новости
В Кремле допустили отключение РоSSии от Visa и MasterCard из-за санкцийВ Кремле допустили отключение РоSSии от Visa и MasterCard из-за санкций
Из-за низких запасов в Европе дорожает газИз-за низких запасов в Европе дорожает газ
Индийская Jindal Steel продает свои ЭС из-за долговИндийская Jindal Steel продает свои ЭС из-за долгов
НБУ готов вновь поднять учетную ставку из-за высокой инфляцииНБУ готов вновь поднять учетную ставку из-за высокой инфляции
Credit Suisse оценил убытки из-за краха фонда Archegos в $4,7 миллиардаCredit Suisse оценил убытки из-за краха фонда Archegos в $4,7 миллиарда
Из-за нового локдауна прогноз роста ВВП Франции ухудшилсяИз-за нового локдауна прогноз роста ВВП Франции ухудшился
АМКР готов судиться с Госэкоинспекцией из-за хвостохранилищаАМКР готов судиться с Госэкоинспекцией из-за хвостохранилища
Цены на нефть пошли вверх из-за блокировки Суэцкого каналаЦены на нефть пошли вверх из-за блокировки Суэцкого канала
Сокращение на 10%. Папа Римский урезал зарплаты кардиналам из-за пандемииСокращение на 10%. Папа Римский урезал зарплаты кардиналам из-за пандемии
Акции компании Visa упали более чем на 6% из-за подозрений Министерства юстиции СШААкции компании Visa упали более чем на 6% из-за подозрений Министерства юстиции США
Последние новости
Подгружаем последние новости