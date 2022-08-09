Південноєвропейські держави потайки проводять рекордні закупівлі російської нафти – Bloomberg

Сиру російську нафту купують Італія, Іспанія, Греція, Туреччина, Болгарія та Румунія, інформує ZN.ua.

Південноєвропейські держави потайки проводять рекордні закупівлі російської нафти – Bloomberg
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Південноєвропейські держави потайки проводять рекордні закупівлі російської нафти, порушуючи антиросійські санкції Заходу. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

«Постачання російської нафти в порти Італії та Туреччини глобально зросли, як і в цілому в Середземноморський регіон, ставши найвищими з середини червня», – повідомляє агентство.

Поставки сирої нафти з експортних терміналів у Балтійському та Чорному морях на нафтопереробні заводи в Італії зросли до максимуму за сім тижнів, тоді як поставки до Туреччини були найбільшими за шість тижнів. Іспанія прийняла свій перший вантаж сирої нафти Urals з квітня, причому партія, що належить казахстанській KazTransOil, була доставлена ??в Більбао. Минулого тижня також відбувся перший з лютого вантаж Urals до Греції. А Болгарія та Румунія наростили обсяги купівлі російської нафти до 255 тисяч барелів на добу.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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