В Украине прогнозируют резкое подорожание автомобильного газа

Участники топливного рынка прогнозируют, что в ближайшее время в Украине резко подорожает автомобильный газ. Это связано с прекращением поставок роSSийского газа трейдером Proton Energy, которого связывают с Виктором Медведчуком.

По мнению "Консалтинговой группы А-95", без роSSийских поставок и с закрытием на ремонт Мозырского НПЗ в Беларуси дефицит газа в мае будет неизбежным.

"Ключевым фактором нехватки остается неопределенность вокруг объемов «Роснефти», поставлявшей 35 тыс. тонн газа ежемесячно с 2017 года. Уже точно известно об отсутствии поставок в апреле, а теперь, по словам трейдеров, велика вероятность, что и в мае ресурсов не будет", - говорится в публикации профильного издания Enkorr.

Даже при самом оптимистическом сценарии дефицит может составить до 20% потребностей рынка.

Совладелец сети АЗС KLO Игорь Чернявский в комментарии UBR сказал, что из-за дефицита сжиженного газа розничные цены на заправках могут увеличиться на 5 грн/литр. По состоянию на вторую декаду апреля средняя цена на автомобильный газ в Украине составляет почти 16 гривен за литр.

"Дефицит газа будет большим, как Украина его преодолеет - я даже не знаю", - сказал Чернявский. Стремительного роста в сегменте дизельного топлива и бензина он не ожидает.

Напомним, швейцарский трейдер Proton Energy Group S.A. объявил о прекращении поставок нефтепродуктов в Украину с 1 апреля. Такое решение в компании объяснили действиями украинской власти. В частности, СБУ будто бы настоятельно рекомендовала участникам топливного рынка не сотрудничать с Proton Energy и воздерживаться от покупки нефтепродуктов у компании.

С 2016 года Proton Energy - единственный поставщик продукции "Роснефти" в Украине. Новым поставщиком может стать компания Coral Energy Group, но она еще не получила разрешения на экспорт дизельного топлива и сжиженного газа в Украину.

19 февраля СНБО ввела санкции против Виктора Медведчука, его бизнес-партнеров и активов.

Через несколько дней после этого Высший антикоррупционный суд наложил арест на украинский участок магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", использовавшийся швейцарской группой Proton Energy бизнесмена Нисана Моисеева, которого неформально связывают с Виктором Медведчуком. Он также контролирует в Украине сеть АЗС Glusco.

Сам Моисеев свое партнерство с Медведчуком отрицает. Политик также отрицает связь с бизнесом Моисеева.