10 криптовалют, которые выросли в цене вместе с биткоином

Самая популярная криптовалюта мира биткоин не просто установила новый рекорд по стоимости. Она стала катализатором для роста стоимости других криптовалют. Об этом сообщает psm7.com.

Фото: cryptolot.com

Динамика криптовалютного рынка

Больше всех прибавили в цене Dogecoin и XRP — более 80% и 60% соответственно. Не отстает от BTC и эфириум Так, по данным CoinMarketCap, на момент написания новости за прошедшие сутки выросли в цене такие активы:

Dogecoin — на 51,03%, до $0,1108 XRP — на 33,28%, до $1,93 Bitcoin Cash — на 20,96%, до $818,56 Cardano ADA — на 17,39%, до $1,54 Stellar XLM — на 16,21%, до $0,6844 Chainlink LINK — на 12,60%, до $37,03 Litecoin LTC — на 12,27%, до $281,28 Polkadot DOT — на 9,24%, до $44,10 Binance Coin — на 0,61%, до $574,32 Tether — на 0,06%, до $0,9999

Ранее

Аналитики криптовалютной биржи Kraken пророчат в ближайшие месяцы рост стоимости биткоина до $90 тыс. за монету, а Ethereum — до $15 тыс. Эксперты отмечают, что за последнее время криптоактивы испытывали значительное повышение интереса со стороны инвесторов, а вследствие этого демонстрировали активный рост своей стоимости.