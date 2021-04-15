10 криптовалют, которые выросли в цене вместе с биткоином

Самая популярная криптовалюта мира биткоин не просто установила новый рекорд по стоимости. Она стала катализатором для роста стоимости других криптовалют. Об этом сообщает psm7.com.

10 криптовалют, которые выросли в цене вместе с биткоином
Фото: cryptolot.com

Динамика криптовалютного рынка

Больше всех прибавили в цене Dogecoin и XRP — более 80% и 60% соответственно. Не отстает от BTC и эфириум Так, по данным CoinMarketCap, на момент написания новости за прошедшие сутки выросли в цене такие активы:

  1. Dogecoin — на 51,03%, до $0,1108
  2. XRP — на 33,28%, до $1,93
  3. Bitcoin Cash — на 20,96%, до $818,56
  4. Cardano ADA — на 17,39%, до $1,54
  5. Stellar XLM — на 16,21%, до $0,6844
  6. Chainlink LINK — на 12,60%, до $37,03
  7. Litecoin LTC — на 12,27%, до $281,28
  8. Polkadot DOT — на 9,24%, до $44,10
  9. Binance Coin — на 0,61%, до $574,32
  10. Tether — на 0,06%, до $0,9999

Ранее

Аналитики криптовалютной биржи Kraken пророчат в ближайшие месяцы рост стоимости биткоина до $90 тыс. за монету, а Ethereum — до $15 тыс. Эксперты отмечают, что за последнее время криптоактивы испытывали значительное повышение интереса со стороны инвесторов, а вследствие этого демонстрировали активный рост своей стоимости.

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