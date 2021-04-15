В Пенсионном фонде не хватает денег на выплату пенсий

В Украине может не хватить денег для выплаты пенсий, в Пенсионном фонде слишком много средств потратили на помощь ФЛП, на индексации и на повышение социальных выплат. Дефицит бюджета ПФУ уже составляет более 7,5 миллиардов гривен.

В Украине не хватает денег на выплату пенсий: расходы ПФУ превысили доходы на 7,5 млрд гривен

Первый квартал 2021 года Пенсионный фонд Украины завершил с огромным дефицитом денежных средств. В марте текущего года фонд, чтобы произвести в срок все запланированные выплаты, одолжил более 12 миллиардов гривен в Государственной казначейской службе.

Проблема в том, что по данным экспертов, у ПФУ не временные финансовые трудности, когда выплаты нужно провести сейчас, а запланированные доходы придут позже. На самом деле, доходы Пенсионного фонда уже не покрывают расходы, поэтому дефицит будет только увеличиваться. К тому же, совокупные долги фонда перед Госбюджетом достигают 70 миллиардов гривен.

Главным источником доходов ПФУ является единый социальный взнос (ЕСВ), который насчитывают в размере 22 процентов работодатели на заработную плату каждого работника. Однако на сегодняшний день ситуация сложилась такая, что в период с января по март 2021 г фонд недополучил более 3 миллиардов от ранее запланированной общей суммы ЕСВ.

В Украине не хватает денег на выплату пенсий: расходы ПФУ превысили доходы на 7,5 млрд гривен

Усугубило ситуацию февральское решение украинского правительства перенести индексацию пенсий с 1 июня на 1 марта текущего года. Это увеличило нагрузку на бюджет фонда на 2,3 миллиарда гривен каждый месяц. Кроме того, было внедрено ряд дотаций для людей пенсионного возраста, которые ПФУ обязали выплачивать, но источников дохода для этого, оказывается, нет. ФЛП первой группы освободили от уплаты ЕСВ с декабря 2020 по май 2021 гг. Все это может к концу текущего года привести к увеличению дефицита фонда до 23 миллиардов гривен.

Пока ситуацию сдерживает то, что Госказначейство выдает беспроцентные кредиты ПФУ для решения финансовых проблем. Но как долго это будет продолжаться, никто не берется прогнозировать. Если правительство не найдет возможность стабилизировать уровень доходов и расходов Пенсионного фонда в ближайшее время, то очень скоро возникнут перебои с выплатами пенсий.


Шевченко Лилия, Тудей

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