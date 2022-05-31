Шмыгаль сообщил о дальнейшей судьбе пенсий в условиях войны в Украине

Правительство будет продолжать выплачивать все свои социальные обязательства в полном объеме, несмотря на то что страна находится в состоянии войны уже три месяца. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«С начала года на пенсионные выплаты направлено 231 млрд грн, что на 12% больше, чем в прошлом году. В марте, несмотря на войну, была проведена индексация выплат практически для всех украинских пенсионеров. В целом с начала роSSийского вторжения выплачены пенсии более чем на 140 млрд грн», — заявил Шмыгаль.

Кроме того, правительство продолжит выделять средства в поддержку других социальных программ: помощь многодетным семьям, помощь людям с инвалидностью, помощь одиноким родителям, субсидии.

За три последних месяца из бюджета на эти нужды было направлено почти 30 млрд. грн. В поддержке от государства нуждаются почти 6 миллионов украинцев.

Новой программой правительства стала поддержка внутренних переселенцев.

«Введенная правительственная программа предусматривает ежемесячные выплаты в размере 3 тысяч гривен для детей и 2 тысяч гривен для взрослых. Активно эта программа заработала в апреле, и за это время почти 1,5 млн. семей получили помощь от государства», — сообщил Шмыгаль.

К настоящему времени уже выплачено 10 млрд грн.