Шмыгаль сообщил о дальнейшей судьбе пенсий в условиях войны в Украине
В настоящее время индексация и выплаты производятся без задержек и в полном объеме, информирует
Правительство будет продолжать выплачивать все свои социальные обязательства в полном объеме, несмотря на то что страна находится в состоянии войны уже три месяца. Об этом
«С начала года на пенсионные выплаты направлено 231 млрд грн, что на 12% больше, чем в прошлом году. В марте, несмотря на войну, была проведена индексация выплат практически для всех украинских пенсионеров. В целом с начала роSSийского вторжения выплачены пенсии более чем на 140 млрд грн», — заявил Шмыгаль.
Кроме того, правительство продолжит выделять средства в поддержку других социальных программ: помощь многодетным семьям, помощь людям с инвалидностью, помощь одиноким родителям, субсидии.
За три последних месяца из бюджета на эти нужды было направлено почти 30 млрд. грн. В поддержке от государства нуждаются почти 6 миллионов украинцев.
Новой программой правительства стала поддержка внутренних переселенцев.
«Введенная правительственная программа предусматривает ежемесячные выплаты в размере 3 тысяч гривен для детей и 2 тысяч гривен для взрослых. Активно эта программа заработала в апреле, и за это время почти 1,5 млн. семей получили помощь от государства», — сообщил Шмыгаль.
К настоящему времени уже выплачено 10 млрд грн.