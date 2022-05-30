Как остановить долларизацию и вывод денег - объясняет Глава НБУ

Владельцы гривневых сбережений несут потери, поскольку реальная стоимость этих сбережений снижается из-за слишком низкой доходности банковских депозитов и ОВГЗ по сравнению с инфляцией. Чтобы сохранить свои сбережения, граждане выводят их из финансовой системы и обмениваются на наличную валюту или товары. Срабатывает так называемый эффект "горячего картофеля", когда каждый новый обесценивающийся собственник валюты пытается быстрее обменять ее на другую валюту или товары. Об этом в своей колонке для ZN.UA пишет глава НБУ Кирилл Шевченко. Он отмечает, что основной риск этого тренда – инфляционный, потому что чем быстрее вращаются деньги – тем больше ускоряется инфляция.

Остановить эффект "горячего картофеля" можно. В первую очередь необходимо повышение Министерством финансов ставки доходности по гривневым ОВГЗ. Это также будет косвенно способствовать росту процентных ставок по депозитам. Важным ориентиром для необходимой доходности должны служить текущие (16,4% в апреле и около 17% по оценке НБУ в мае) и прогнозируемые (20% до конца этого года) темпы роста потребительских цен. Такое решение снизит переток гривни на валютный рынок и смягчит девальвационное давление.

Рано или поздно, по словам главы НБУ, регулятор будет вынужден отказаться от «замораживания» своих решений по учетной ставке и вернуться к активной процентной политике. Вероятно, по сравнению с довоенным прошлым, такая процентная политика может стать более сфокусированной на поддержке обменного курса, учитывая его стабилизирующую роль в военное время.

В таких условиях важно, чтобы доходности по ОВГЗ реагировали на соответствующие изменения учетной ставки. Поскольку без адекватной реакции ставок ОВГЗ управлять решениями банков, компаний и населения по выбору валюты, в которой хранить свои средства, будет очень тяжело.