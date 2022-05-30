Как остановить долларизацию и вывод денег - объясняет Глава НБУ

В настоящее время в стране срабатывает так называемый «эффект горячего картофеля», информирует ZN.ua.

Владельцы гривневых сбережений несут потери, поскольку реальная стоимость этих сбережений снижается из-за слишком низкой доходности банковских депозитов и ОВГЗ по сравнению с инфляцией. Чтобы сохранить свои сбережения, граждане выводят их из финансовой системы и обмениваются на наличную валюту или товары. Срабатывает так называемый эффект "горячего картофеля", когда каждый новый обесценивающийся собственник валюты пытается быстрее обменять ее на другую валюту или товары. Об этом в своей колонке для ZN.UA пишет глава НБУ Кирилл Шевченко. Он отмечает, что основной риск этого тренда – инфляционный, потому что чем быстрее вращаются деньги – тем больше ускоряется инфляция.

Остановить эффект "горячего картофеля" можно. В первую очередь необходимо повышение Министерством финансов ставки доходности по гривневым ОВГЗ. Это также будет косвенно способствовать росту процентных ставок по депозитам. Важным ориентиром для необходимой доходности должны служить текущие (16,4% в апреле и около 17% по оценке НБУ в мае) и прогнозируемые (20% до конца этого года) темпы роста потребительских цен. Такое решение снизит переток гривни на валютный рынок и смягчит девальвационное давление.

Рано или поздно, по словам главы НБУ, регулятор будет вынужден отказаться от «замораживания» своих решений по учетной ставке и вернуться к активной процентной политике. Вероятно, по сравнению с довоенным прошлым, такая процентная политика может стать более сфокусированной на поддержке обменного курса, учитывая его стабилизирующую роль в военное время.

В таких условиях важно, чтобы доходности по ОВГЗ реагировали на соответствующие изменения учетной ставки. Поскольку без адекватной реакции ставок ОВГЗ управлять решениями банков, компаний и населения по выбору валюты, в которой хранить свои средства, будет очень тяжело.


Ирина Знась, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В ПриватБанке предупредили о дополнительном ограничении: "Из-за большого спроса на наличные ..."В ПриватБанке предупредили о дополнительном ограничении: "Из-за большого спроса на наличные ..."
ПриватБанк сохранит фиксированный "карточный" курс валют для украинцев за рубежомПриватБанк сохранит фиксированный "карточный" курс валют для украинцев за рубежом
Курс доллара: в НБУ рассказали, к чему следует готовиться украинцамКурс доллара: в НБУ рассказали, к чему следует готовиться украинцам
Сеть супермаркетов "Сильпо" нашла замену мелитопольской черешнеСеть супермаркетов "Сильпо" нашла замену мелитопольской черешне
"Эпицентр" прекратил сотрудничество с фирмой Бродского, продававшей бронежилеты, предназначенные для военных"Эпицентр" прекратил сотрудничество с фирмой Бродского, продававшей бронежилеты, предназначенные для военных
Блок рекламы


Похожие новости
Денег на "єПідтримку" не хватило: стало известно, что будет с программой в ближайшее времяДенег на "єПідтримку" не хватило: стало известно, что будет с программой в ближайшее время
Повышение налогов в Украине, глава Минфина сделал жесткое заявление: "Надо вернуть все..."Повышение налогов в Украине, глава Минфина сделал жесткое заявление: "Надо вернуть все..."
Обмен денег в Германии: гривны на евро поменяют по выгодному курсуОбмен денег в Германии: гривны на евро поменяют по выгодному курсу
Доллар по 40 грн: почему приток денег с Запада не сдерживает курс, а эта неделя будет решающейДоллар по 40 грн: почему приток денег с Запада не сдерживает курс, а эта неделя будет решающей
Снятие наличных денег: НБУ ужесточил правилаСнятие наличных денег: НБУ ужесточил правила
Украина получила 600 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС — глава ЕврокомиссииУкраина получила 600 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС — глава Еврокомиссии
Глава НБУ заявил, что реальный ВВП Украины в 2022 году снизится минимум на третьГлава НБУ заявил, что реальный ВВП Украины в 2022 году снизится минимум на треть
В Луганской области заканчиваются запасы газа в магистральных трубах, - глава ОВАВ Луганской области заканчиваются запасы газа в магистральных трубах, - глава ОВА
В Binance опровергли ограничение вывода денег для россиянВ Binance опровергли ограничение вывода денег для россиян
Binance запретила россиянам выводить средства в иностранные банкиBinance запретила россиянам выводить средства в иностранные банки
Последние новости
Подгружаем последние новости