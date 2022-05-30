Денег на "єПідтримку" не хватило: стало известно, что будет с программой в ближайшее время

Денег на программу на "єПідтримка" не хватило, но государство вскоре планирует возобновить финансирование. Об этом рассказал народный депутат Ярослав Железняк.

"Знаю, что многие предприниматели (особенно из Мариуполя) жалуются, что не смогли получить до сих пор "єПідтримку", кто подал заявку в конце марта. Правда, денег на программу не хватило", - отметил он.

Ситуация изменится уже скоро.

"В ближайшее время будут проголосованы изменения в Бюджет (законопроект №7413), которыми предусматриваются дополнительные 5,8 млрд грн. на эту программу. Таким образом, все, кто подал заявку 26-31 марта, должны наконец получить обещанные выплаты", - сообщил нардеп.

Напомним, деньгами для участников программы поддержки распоряжается Министерство экономики.

Упомянутые 5,82 млрд грн планируется распределить между 3,9 млн украинцев. Это единовременная материальная помощь людям, потерявшим доход или остановившим экономическую деятельность в результате боевых действий.

Законопроект №7413 зарегистрирован в Верховной Раде 26 мая. В настоящее время он находится на рассмотрении профильного комитета.

Документом предусматривается увеличение расходов общего фонда государственного бюджета на 287 млрд. грн. путем дополнительных внешних заимствований. Вырученные деньги предназначены: