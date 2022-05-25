Новые правила расчета пенсий в Украине, в ПФУ сообщили подробности: "Сумма доплаты определяется..."

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Чтобы при расчете пенсионных выплат неполный рабочий месяц засчитали как полный, за него необходимо будет доплатить.

Сумма доплаты определяется, учитывая минимальную заработную плату на дату ее осуществления. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

В ПФУ напомнили, что с 30 апреля 2022 года изменен порядок расчета суммы доплаты до минимального страхового взноса для зачисления в страховой стаж неполного месяца работы.

Также в Пенсионном фонде привели пример расчета, если человек обратится с заявлением об осуществлении доплаты до минимального страхового взноса за неполные месяцы работы в январе 2010 года и в январе 2016 года.

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Так, по данным Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования:

  • за январь 2010 года при минимальной заработной плате 869 грн человеку начислена заработная плата в сумме 700 грн, с которой уплачены страховые взносы в сумме 246,40 грн (700 * 33,2 % + 700 * 2 %);
  • за январь 2016 года при минималке 1378 грн начислена заработная плата в сумме 1200 грн, с которой уплачен ЕСВ в сумме 264 грн (1200,00 *22 %);

В мае 2022 года, на дату осуществления доплаты минимальная заработная плата составляет 6500 грн, минимальный страховой взнос – 1430 грн (6500 * 22 %).

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То есть с учетом изменений сумма доплаты за январь 2010 года – 1183,60 грн (1430 - 246,40), за январь 2016 года – 1166 грн (1430 - 264).


Тарас Галушко, politeka.net

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