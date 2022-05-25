Новые правила расчета пенсий в Украине, в ПФУ сообщили подробности: "Сумма доплаты определяется..."
Чтобы при расчете пенсионных выплат неполный рабочий месяц засчитали как полный, за него необходимо будет доплатить.
Сумма доплаты определяется, учитывая минимальную заработную плату на дату ее осуществления. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
В ПФУ напомнили, что с 30 апреля 2022 года изменен порядок расчета суммы доплаты до минимального страхового взноса для зачисления в страховой стаж неполного месяца работы.
Также в Пенсионном фонде привели пример расчета, если человек обратится с заявлением об осуществлении доплаты до минимального страхового взноса за неполные месяцы работы в январе 2010 года и в январе 2016 года.
Так, по данным Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования:
- за январь 2010 года при минимальной заработной плате 869 грн человеку начислена заработная плата в сумме 700 грн, с которой уплачены страховые взносы в сумме 246,40 грн (700 * 33,2 % + 700 * 2 %);
- за январь 2016 года при минималке 1378 грн начислена заработная плата в сумме 1200 грн, с которой уплачен ЕСВ в сумме 264 грн (1200,00 *22 %);
В мае 2022 года, на дату осуществления доплаты минимальная заработная плата составляет 6500 грн, минимальный страховой взнос – 1430 грн (6500 * 22 %).
То есть с учетом изменений сумма доплаты за январь 2010 года – 1183,60 грн (1430 - 246,40), за январь 2016 года – 1166 грн (1430 - 264).