Интерес к украинским ОВГЗ упал до минимума

Министерство финансов на состоявшемся 13 апреля аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 1,59 млрд грн. При этом от реализации гривневых ценных бумаг поступило всего 216,1 млн грн из-за отсутствия спроса. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.



В частности, шестимесячные облигации были размещены на 138,59 млн грн. При этом ставки по этим облигациям удалось снизить до 8,07% годовых с 8,59% в конце марта, хотя существенный спрос на них отсутствовал и Минфин удовлетворил все поданные заявки.



Облигации сроком обращения один год были размещены на 71,58 млн грн под 10,75% годовых. При этом Минфин также удовлетворил все поданные заявки.



Размещение полуторалетних ОВГЗ принесло в госбюджет всего 5,93 млн грн, ставка по ним осталась на уровне 11,10% годовых.



Кроме того, были размещены двухлетние номинированные в долларе США ОВГЗ на 49,18 млн долл. под неизменные 3,9% годовых.



Как сообщалось, на предыдущем аукционе по продаже ОВГЗ 6 апреля Министерство финансов привлекло всего 1,09 млрд грн, по сравнению с 8,86 млрд грн неделей ранее. На фоне снижения спроса на новые ценные бумаги начал сокращаться портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов.



