Штраф Alibaba не помешал Джеку Ма разбогатеть на $2,3 миллиарда

В понедельник акции Alibaba взлетели на Нью-Йоркской фондовой бирже на 9,3%. Bloomberg назвал этот рост самым значительным за почти четыре года. Он позволил увеличить состояние основателя Alibaba Джека Ма почти на $2,3 млрд, отмечает агентство.

Согласно данным издания, китайский бизнесмен располагает примерно $52,1 млрд, что ставит его на 25-ю строчку индекса миллиардеров Bloomberg .

Фото: kfund-media.com

По оценке журнала Forbes, состояние Джека Ма за последний день увеличилось на $2,2 млрд — до $49,5 млрд. По данным Forbes, китайский бизнесмен занимает теперь 24-е место в списке богатейших людей мира.

Предыстория

Акции китайского IT-гиганта Alibaba на Гонконгской фондовой бирже в понедельник, 12 апреля, выросли на 8%. По состоянию на утро бумаги компании стоили 234,2 гонконгских долларов ($30,11), добавляя 7,43% к цене предыдущего закрытия.

На прошлой неделе китайские власти в пределах антимонопольного расследования оштрафовали Alibaba на 18,23 млрд юаней ($2,8 млрд). Сумма штрафа составляет 4% от объема продаж компании 2019 года на территории Китая, что равнялось 455,71 млрд юаней ($69,67 млрд по текущему курсу).

Расследование китайского ведомства установило, что Alibaba проводила политику «принудительной эксклюзивности», в рамках которой компания требовала от продавцов, которые пользовались торговыми площадками Alibaba, не работать с конкурентами.

Штраф в размере $2,78 млрд — рекордный в корпоративной истории Китая, уточняет WSJ.