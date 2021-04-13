Штраф Alibaba не помешал Джеку Ма разбогатеть на $2,3 миллиарда

В понедельник акции Alibaba взлетели на Нью-Йоркской фондовой бирже на 9,3%. Bloomberg назвал этот рост самым значительным за почти четыре года. Он позволил увеличить состояние основателя Alibaba Джека Ма почти на $2,3 млрд, отмечает агентство.

Согласно данным издания, китайский бизнесмен располагает примерно $52,1 млрд, что ставит его на 25-ю строчку индекса миллиардеров Bloomberg.

Штраф Alibaba не помешал Джеку Ма разбогатеть на $2,3 миллиарда
Фото: kfund-media.com

По оценке журнала Forbes, состояние Джека Ма за последний день увеличилось на $2,2 млрд — до $49,5 млрд. По данным Forbes, китайский бизнесмен занимает теперь 24-е место в списке богатейших людей мира.

Предыстория

Акции китайского IT-гиганта Alibaba на Гонконгской фондовой бирже в понедельник, 12 апреля, выросли на 8%. По состоянию на утро бумаги компании стоили 234,2 гонконгских долларов ($30,11), добавляя 7,43% к цене предыдущего закрытия.

На прошлой неделе китайские власти в пределах антимонопольного расследования оштрафовали Alibaba на 18,23 млрд юаней ($2,8 млрд). Сумма штрафа составляет 4% от объема продаж компании 2019 года на территории Китая, что равнялось 455,71 млрд юаней ($69,67 млрд по текущему курсу).

Расследование китайского ведомства установило, что Alibaba проводила политику «принудительной эксклюзивности», в рамках которой компания требовала от продавцов, которые пользовались торговыми площадками Alibaba, не работать с конкурентами.

Штраф в размере $2,78 млрд — рекордный в корпоративной истории Китая, уточняет WSJ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Bank of America направит на кредитование экопроектов 1 трлн доллBank of America направит на кредитование экопроектов 1 трлн долл
Инвесторы за пять месяцев вложили в акции больше, чем за 12 лет — Bank of AmericaИнвесторы за пять месяцев вложили в акции больше, чем за 12 лет — Bank of America
Мировые цены на продовольствие достигли самого высокого уровня с июня 2014 годаМировые цены на продовольствие достигли самого высокого уровня с июня 2014 года
В Запорожье хотят построить мощный алюминиевый заводВ Запорожье хотят построить мощный алюминиевый завод
Сильные морозы уничтожают французские виноградники: в правительстве бьют тревогуСильные морозы уничтожают французские виноградники: в правительстве бьют тревогу
Блок рекламы


Похожие новости
Самый большой штраф в истории Китая спровоцировал скачок акций Alibaba на 8% — СМИСамый большой штраф в истории Китая спровоцировал скачок акций Alibaba на 8% — СМИ
Alibaba Джека Ма получила рекордный штраф за антимонопольные нарушенияAlibaba Джека Ма получила рекордный штраф за антимонопольные нарушения
Сеть "АТБ" оштрафуют за разрешение пускать в магазины людей без масок, - ЛяшкоСеть "АТБ" оштрафуют за разрешение пускать в магазины людей без масок, - Ляшко
Международные резервы НБУ в марте сократились на $1,5 миллиардаМеждународные резервы НБУ в марте сократились на $1,5 миллиарда
АМКУ оштрафовал Альфа-Банк и Приватбанк за непредоставление информацииАМКУ оштрафовал Альфа-Банк и Приватбанк за непредоставление информации
Credit Suisse оценил убытки из-за краха фонда Archegos в $4,7 миллиардаCredit Suisse оценил убытки из-за краха фонда Archegos в $4,7 миллиарда
В марте население продало банкам рекордные $2 миллиардаВ марте население продало банкам рекордные $2 миллиарда
ГФС помешала уклонению от уплаты налогов на сумму 230 млн грнГФС помешала уклонению от уплаты налогов на сумму 230 млн грн
АМКУ оштрафовал Львовгаз на 75,63 млн грн за монополизмАМКУ оштрафовал Львовгаз на 75,63 млн грн за монополизм
Apple оштрафуют в Южной Корее за препятствование антимонопольному расследованиюApple оштрафуют в Южной Корее за препятствование антимонопольному расследованию
Последние новости
Подгружаем последние новости