Microsoft купил компанию по распознаванию речи почти за $ 20 млрд

Корпорация разрабатывает ПО для автоматизации записи разговоров врачей с пациентами.

Microsoft в понедельник объявил о приобретении компании Nuance, которая разрабатывает технологии искусственного интеллекта и распознавания голоса.

Об этом сообщается на сайте Microsoft .

Сумма соглашения с учетом долгов Nuance составляет 19,7 млрд долларов, причем Microsoft заплатит 56 долларов за акцию, что на 23% больше чем их рыночная стоимость на бирже.

Nuance станет крупнейшим приобретением Microsoft после сделки с LinkedIn, которая в 2016 году обошлась корпорации в 27 млрд долларов.