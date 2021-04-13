Microsoft купил компанию по распознаванию речи почти за $ 20 млрд
Корпорация разрабатывает ПО для автоматизации записи разговоров врачей с пациентами.
Microsoft в понедельник объявил о приобретении компании Nuance, которая разрабатывает технологии искусственного интеллекта и распознавания голоса.
Об этом сообщается на сайте Microsoft.
Сумма соглашения с учетом долгов Nuance составляет 19,7 млрд долларов, причем Microsoft заплатит 56 долларов за акцию, что на 23% больше чем их рыночная стоимость на бирже.
Nuance станет крупнейшим приобретением Microsoft после сделки с LinkedIn, которая в 2016 году обошлась корпорации в 27 млрд долларов.
Разработки Nuance Communications применялись при создании голосового помощника Siri в устройствах Apple. Microsoft планирует использовать их для собственных облачных продуктов в сфере здравоохранения, которые были запущены в прошлом году. Последние несколько лет Microsoft и Nuance работали над созданием программного обеспечения для автоматизации процесса записи разговоров врачей с пациентами и интеграции этой информации в электронные медицинские карты.