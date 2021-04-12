По итогам 2020 года ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" получило чистый убыток в размере 27,5 млрд грн. Об этом свидетельствует сведенный отчет о выполнении показателей финансового плана компании, сообщает проект "Марлин".



При этом в 2019 году "Укрэнерго" получило 1,86 млрд грн чистой прибыли, а в 2018 году – 2,6 млрд грн.



Среди основных причин падения доходов на примере показателей за 4 квартал в "Укрэнерго", в частности, называют решение Накомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и жилищно-коммунальных услуг.



В частности, за счет установленных тарифов на услуги диспетчеризации "Укрэнерго" недополучило 1,2 млрд грн доходов, за электроэнергию на балансирующем рынке – 1,4 млрд грн доходов, от выполнения спецобязанностей недополучено 11,1 млрд грн.



Согласно финансовому отчету компании за 2020 год, всего кредиторская задолженность составила 17,9 млрд грн.



Как сообщалось, Министерство финансов утвердило финансовый план НЭК "Укрэнерго" на 2021 год с чистой прибылью в 171,4 млн грн.



