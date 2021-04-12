SK Innovation выплатит LG Energy Solution $1,8 млрд, чтобы остаться на рынке США

Как уже сообщалось, два южнокорейских производителя аккумуляторов для электромобилей в последнюю минуту достигли урегулирования ожесточённого торгового спора в США, избавив президента Джо Байдена (Joe Biden) от необходимости выбирать между нарушением прав интеллектуальной собственности и нанесением удара по электрическим усилиям страны.

SK Innovation выплатит LG Energy Solution $1,8 млрд, чтобы остаться на рынке США

(Igor Golovniov | SOPA Images | LightRocket | Getty Images)

Как сообщается в совместном заявлении двух компаний, SK Innovation согласилась выплатить LG Energy Solution (подразделению LG Chem) немалую сумму в 2 триллиона корейских вон (около $1,8 млрд). Оплата разделена поровну в виде наличных средств и лицензионных отчислений.

Как отмечается в упомянутом совместном заявлении, компании будут стремиться работать над тем, чтобы помочь развитию индустрии электромобилей в Южной Корее и США посредством здоровой конкуренции и дружественного сотрудничества. «В частности, мы будем работать вместе над усилением аккумуляторной сети в рамках дружественной к экологии политики, которую проводит администрация президента Байдена», — сообщили компании.

SK Innovation выплатит LG Energy Solution ,8 млрд, чтобы остаться на рынке США

(PR Newswire)

Это соглашение позволит SK Innovation избежать 10-летнего запрета на импорт батарей в США и положит конец двухлетнему спору между двумя компаниями. Такой запрет на импорт грозил осложнить выпуск нового пикапа Ford Motor F-150 и внедорожника Volkswagen AG ID.4 — оба электромобиля готовятся к началу массового производства в следующем году и должны использовать аккумуляторы, собранные на заводе SK Innovation в штате Джорджия.

Это противостояние стало политической проблемой для Джо Байдена, потому что оно поставило под угрозу до 6000 рабочих мест по производству аккумуляторов в Джорджии и побудило двух сенаторов-демократов и губернатора-республиканца штата призвать президента вмешаться. Одному из сенаторов грозит переизбрание в следующем году.

SK Innovation выплатит LG Energy Solution ,8 млрд, чтобы остаться на рынке США

(Bloomberg)

«Это мирное соглашение является победой для американских рабочих и американской автомобильной промышленности», — заявил господин Байден в воскресенье. Торговый представитель США Кэтрин Тай (Katherine Tai) отметила, что сделка последовала благодаря значительным усилиями администрации президента Соединённых Штатов.

Согласно заявлению, SK и LG также согласились отозвать все судебные иски, поданные в Южной Корее и за рубежом. Более того, компании договорились не предпринимать никаких юридических действий друг против друга в течение следующих 10 лет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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