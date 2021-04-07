В марте международные резервы Украины сократились на 1,5 млрд долл

В марте международные резервы Украины сократились на 1,5 млрд долл

По состоянию на 1 апреля международные резервы Украины по предварительным данным составили $27,04 млрд, что на 5% меньше месяцем ранее. Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), резервы уменьшились в виду значительных объемов погашения внешних и внутренних обязательств государства, что лишь частично компенсировалось валютными поступлениями в пользу правительства.

В частности, общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил почти $1,3 млрд. В том числе $570,5 млн были направлены на обслуживание еврооблигаций (ОВГЗ), $325,2 млн – на обслуживание и погашение ОВГЗ, остальное – на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.

Кроме того, в марте было выплачено в пользу Международного валютного фонда $508,2 млн.

В то же время валютные поступления от размещения внутренних государственных облигаций составили $473,7 млн.

Также отмечается, что в результате переоценке финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курса валют) стоимость международных резервов уменьшилась на $250,3 млн.

Как сообщалось, международные резервы Украины на 1 марта составляли $28,54 млрд (в эквиваленте), сократившись в феврале на 1% или на $278 млн.


Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Банкир Лавренчук возглавил украинский офис азербайджанской компании, которая купила Vodafone УкраинаБанкир Лавренчук возглавил украинский офис азербайджанской компании, которая купила Vodafone Украина
В Украине обложат налогами селянВ Украине обложат налогами селян
Apple оштрафуют в Южной Корее за препятствование антимонопольному расследованиюApple оштрафуют в Южной Корее за препятствование антимонопольному расследованию
Запорожсталь нарастила выплавку стали на 14,1%, до 343,7 тыс. тЗапорожсталь нарастила выплавку стали на 14,1%, до 343,7 тыс. т
Коронавирус остановил рост M&A сделок в Украине в 2020 году (исследование)Коронавирус остановил рост M&A сделок в Украине в 2020 году (исследование)
Блок рекламы


Похожие новости
Международные резервы НБУ за месяц уменьшились на $ 1,5 млрдМеждународные резервы НБУ за месяц уменьшились на $ 1,5 млрд
Международные резервы НБУ в марте сократились на $1,5 миллиардаМеждународные резервы НБУ в марте сократились на $1,5 миллиарда
Катарская Nebras Power стала владельцем контрольного пакета акций в 6 СЭС УкраиныКатарская Nebras Power стала владельцем контрольного пакета акций в 6 СЭС Украины
Украина может получить $ 2,7 млрд из $ 650 млрд антикризисной помощи МВФУкраина может получить $ 2,7 млрд из $ 650 млрд антикризисной помощи МВФ
В марте украинцы увеличили продажу наличной валютыВ марте украинцы увеличили продажу наличной валюты
Дефицит Пенсионного фонда в первом квартале 2021 года составил 7,5 млрд гривеньДефицит Пенсионного фонда в первом квартале 2021 года составил 7,5 млрд гривень
Госгеонедр считает недра драйвером развития экономики УкраиныГосгеонедр считает недра драйвером развития экономики Украины
В марте население продало банкам рекордные $2 миллиардаВ марте население продало банкам рекордные $2 миллиарда
Румыния начала получать роSSийский газ через "Турецкий поток" в обход УкраиныРумыния начала получать роSSийский газ через "Турецкий поток" в обход Украины
В марте из украинских ПХГ было отобрано рекордное количество газаВ марте из украинских ПХГ было отобрано рекордное количество газа
Последние новости
Подгружаем последние новости