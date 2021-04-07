Международные резервы НБУ в марте сократились на $1,5 миллиарда

Международные резервы Украины на 1 апреля составили $27,035 млрд (в эквиваленте), что на 5% или на $1,5 млрд меньше показателя на 1 марта ($28,543 млрд).

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Международные резервы Украины на 1 апреля составили $27,035 млрд (в эквиваленте), что на 5% или на $1,5 млрд меньше показателя на 1 марта ($28,543 млрд). Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

В марте валютные резервы уменьшились из-за значительных объемов погашения внешних и внутренних обязательств государства, частично были компенсированы валютными поступлениями в пользу правительства.

Операции по управлению государственным долгом

Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил почти $1,3 млрд (в эквиваленте). В том числе $570,5 млн были направлены на обслуживание еврооблигаций, $325,2 млн — на обслуживание и погашение внутренних гособлигаций (ОВГЗ), остальные — на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте. Валютные поступления от размещения ОВГЗ составили $473,7 млн.

Кроме того, в марте было выплачено $508,2 млн (в эквиваленте) в пользу МВФ .

Переоценка финансовых инструментов (изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В марте их стоимость уменьшилась на $250,3 млн (в эквиваленте).

Операции НБУ на межбанковском валютном рынке.

Большую часть марта валютный рынок был практически сбалансированным. В то же время в отдельные дни на рынке наблюдалось избыточное предложение валюты, что позволило Нацбанку пополнить резервы на $50,5 млн.

Напомним