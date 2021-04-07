Украина может получить $ 2,7 млрд из $ 650 млрд антикризисной помощи МВФ

Решение об эмиссии пока не принято.

Украина может получить $ 2,7 млрд из $ 650 млрд антикризисной помощи МВФ
Фото: publika.md

Украина может вне кредитной программы получить от Международного валютного фонда около 2,7 млрд долларов.

Об этом сказал глава Национального банка Кирилл Шевченко в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы ожидаем также от МВФ дополнительной эмиссии специальных прав заимствования. Это новая инициатива, анонсированная фондом. Ее цель - обеспечить дополнительную ликвидность мировой экономической системы через пополнение международных резервов государств-членов МВФ. Объявлен общий объем $ 650 млрд. Надеемся, что Украина сможет получить дополнительное финансирование в рамках этой инициативы. Для этого необходимо, чтобы ее сначала утвердил Исполнительный совет МВФ, затем - Совет управляющих", - сказал Шевченко.

По его словам, деньги будут распределяться между странами пропорционально квотам в МВФ. Для Украины - это примерно 2,7 млрд долларов.

"Более точная цифра будет зависеть от курса валют, входящих в корзину СДР. В прошлый раз Фонд делал подобную операцию в 2009 году. Это была реакция на кризис. Такая инициатива МВФ для Украины может стать положительным фактором", - сказал Шевченко.

Напомним, что кредитная программа МВФ, по которой Украина могла получить 5 млрд долларов, поставлена на паузу. Первый и пока единственный транш по действующей кредитной программе stand by в размере 2,1 млрд долларов Украина получила в июне 2020 года.

Этой зимой в Украине работала онлайн-миссия МВФ, но решение о пересмотре программы и выделении нового транша так и не было принято.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Банкир Лавренчук возглавил украинский офис азербайджанской компании, которая купила Vodafone УкраинаБанкир Лавренчук возглавил украинский офис азербайджанской компании, которая купила Vodafone Украина
В Украине обложат налогами селянВ Украине обложат налогами селян
Apple оштрафуют в Южной Корее за препятствование антимонопольному расследованиюApple оштрафуют в Южной Корее за препятствование антимонопольному расследованию
Запорожсталь нарастила выплавку стали на 14,1%, до 343,7 тыс. тЗапорожсталь нарастила выплавку стали на 14,1%, до 343,7 тыс. т
Коронавирус остановил рост M&A сделок в Украине в 2020 году (исследование)Коронавирус остановил рост M&A сделок в Украине в 2020 году (исследование)
Блок рекламы


Похожие новости
Украина сократила импорт газа на 83%Украина сократила импорт газа на 83%
Украина наращивает импорт молочной продукцииУкраина наращивает импорт молочной продукции
Дефицит Пенсионного фонда в первом квартале 2021 года составил 7,5 млрд гривеньДефицит Пенсионного фонда в первом квартале 2021 года составил 7,5 млрд гривень
Банкир Лавренчук возглавил украинский офис азербайджанской компании, которая купила Vodafone УкраинаБанкир Лавренчук возглавил украинский офис азербайджанской компании, которая купила Vodafone Украина
Украина привлекает все меньше прямых иностранных инвестиций. Отток составил $868,2 миллионаУкраина привлекает все меньше прямых иностранных инвестиций. Отток составил $868,2 миллиона
Украина снизила импорт газа до минимумаУкраина снизила импорт газа до минимума
Tsingshan инвестирует 1,57 млрд долл. в производство аккумуляторов для электромобилейTsingshan инвестирует 1,57 млрд долл. в производство аккумуляторов для электромобилей
Украина экспортировала черных металлов на 2,67 млрд долл.Украина экспортировала черных металлов на 2,67 млрд долл.
Инвесторы потеряли веру в британские компании и вывели 1,38 млрд долл.Инвесторы потеряли веру в британские компании и вывели 1,38 млрд долл.
Египет хочет 1 млрд долл. компенсации за пробку в Суэцком каналеЕгипет хочет 1 млрд долл. компенсации за пробку в Суэцком канале
Последние новости
Подгружаем последние новости