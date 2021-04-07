Украина может получить $ 2,7 млрд из $ 650 млрд антикризисной помощи МВФ

Решение об эмиссии пока не принято.

Украина может вне кредитной программы получить от Международного валютного фонда около 2,7 млрд долларов.

Об этом сказал глава Национального банка Кирилл Шевченко в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы ожидаем также от МВФ дополнительной эмиссии специальных прав заимствования. Это новая инициатива, анонсированная фондом. Ее цель - обеспечить дополнительную ликвидность мировой экономической системы через пополнение международных резервов государств-членов МВФ . Объявлен общий объем $ 650 млрд. Надеемся, что Украина сможет получить дополнительное финансирование в рамках этой инициативы. Для этого необходимо, чтобы ее сначала утвердил Исполнительный совет МВФ , затем - Совет управляющих", - сказал Шевченко.

По его словам, деньги будут распределяться между странами пропорционально квотам в МВФ . Для Украины - это примерно 2,7 млрд долларов.

"Более точная цифра будет зависеть от курса валют, входящих в корзину СДР. В прошлый раз Фонд делал подобную операцию в 2009 году. Это была реакция на кризис. Такая инициатива МВФ для Украины может стать положительным фактором", - сказал Шевченко.

Напомним, что кредитная программа МВФ , по которой Украина могла получить 5 млрд долларов, поставлена на паузу. Первый и пока единственный транш по действующей кредитной программе stand by в размере 2,1 млрд долларов Украина получила в июне 2020 года.