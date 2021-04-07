В Индии предлагают объединить все меткомпании в единый холдинг

Ассоциация Steel Executives Federation of India (SEFI), объединяющая руководителей индийских государственных предприятий в горнометаллургической отрасли, обратилась к правительству с предложением объединить все государственные компании в отрасли в единый холдинг Mega Steel.



В состав данной компании могли бы войти SAIL, RINL, Neelanchal Ispat Nigam Limited (NINL), крупнейшая в стране железорудная компания NMDC, включая достраиваемый ею металлургический комбинат, а также отраслевая инжиниринговая компания Mecon.



Совокупные мощности такого объединения составили бы немногим менее 30 млн т стали и более 40 млн т железорудного сырья в год, не считая добычи других полезных ископаемых. Как указывается в заявлении SEFI, каждая из этих компаний имеет свои сильные и слабые стороны, но благодаря их объединению они могли бы усилить друг друга и превратить слабости в возможности.



Пока что правительство Индии придерживается кардинально иной стратегии. Оно, наоборот, выставило на продажу государственные пакеты акций RINL и NINL, а также отделило от NMDC металлургический завод, чтобы передать его в частные руки. Однако такая политика сталкивается с сильным сопротивлением на местах.



