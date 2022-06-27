В Україні заарештували майно російських холдингових компаній на 4,5 млрд грн

Заарештовано об’єкти нерухомості та промислові потужності, інформує ZN.ua.

В Україні заарештували майно російських холдингових компаній на 4,5 млрд грн
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За матеріалами Служби безпеки України накладено арешт на майно впливових фінансово-промислових груп РФ на загальну суму понад 4,5 млрд грн, повідомляє пресцентр СБУ.

В результаті слідчих дій СБУ і Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора заблоковано активи дев’яти українських підприємств, що належали корпорації «Ростєх», алюмінієвій компанії «РусАл» та нафтовому холдингу «Татнєфть».

Як встановили слідчі, зазначені підприємства через афілійовані офшорні компанії виводили одержані прибутки в РФ для фінансування війни проти України.

Арешт накладено на промислові потужності, 70 об’єктів нерухомості, у тому числі майнових комплексів і земельних ділянок цих бізнес-структур.

Наразі тривають комплексні заходи для вилучення заблокованих активів на користь України.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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