Перші дані збору зернових від одного з агрохолдингів України: порівняння з попередніми роками невтішне

Відбулос падіння як площ, так і врожайності.

Перші дані збору зернових від одного з агрохолдингів України: порівняння з попередніми роками невтішне
© depositphotos/micheleursi.hotmail.com

Господарства одного з найбільших агрохолдингів України - KSG Agro, завершили збирання ранніх зернових культур. Про це повідомила пресслужба холдингу з посиланням на керівника рослинницького дивізіону KSG Agro Дмитра Ємельченка, передає latifundist.com.

Збирання ранніх зернових культур завершено на площі 6,3 тис. га.

У тому числі:

  • пшениці — 4,2 тис. га;
  • ячменю — 1,3 тис. га;
  • ріпаку озимого — 0,8 тис. га.

Зазначається, що врожайність склала:

  • пшениці — 3 т/га;
  • ячменю — 3 т/га
  • ріпаку озимого — 2,2-2,5 т/га.

У компанії повідомили, що у ході жнив були повністю забезпечені необхідною технікою, а весь посіяний урожай прибраний без втрат.

Для порівняння, у 2021 році збирання озимих KSG Agro через погодні умови завершило лише 10 серпня.

Збиральна кампанія озимих культур відбувалася на загальній площі 9 тис. га. У тому числі:

  • озимого ячменю — 1,8 тис. га;
  • озимої пшениці — 7,150 тис. га

Врожайність склала:

  • ячменю — 47 цга за середнього показника 34 цга в останні роки.
  • пшениці — 45 цга за середнього показника 32 цга в останні роки.
За матеріалами: ZN.UA /

Лія Ільченко, ZN.ua





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