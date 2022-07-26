Перші дані збору зернових від одного з агрохолдингів України: порівняння з попередніми роками невтішне

Господарства одного з найбільших агрохолдингів України - KSG Agro, завершили збирання ранніх зернових культур. Про це повідомила пресслужба холдингу з посиланням на керівника рослинницького дивізіону KSG Agro Дмитра Ємельченка, передає latifundist.com .

Збирання ранніх зернових культур завершено на площі 6,3 тис. га.

У тому числі:

пшениці — 4,2 тис. га;

ячменю — 1,3 тис. га;

ріпаку озимого — 0,8 тис. га.

Зазначається, що врожайність склала:

пшениці — 3 т/га;

ячменю — 3 т/га

ріпаку озимого — 2,2-2,5 т/га.

У компанії повідомили, що у ході жнив були повністю забезпечені необхідною технікою, а весь посіяний урожай прибраний без втрат.

Для порівняння, у 2021 році збирання озимих KSG Agro через погодні умови завершило лише 10 серпня.

Збиральна кампанія озимих культур відбувалася на загальній площі 9 тис. га. У тому числі:

озимого ячменю — 1,8 тис. га;

озимої пшениці — 7,150 тис. га

Врожайність склала: