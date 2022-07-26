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2022-07-26
Перші дані збору зернових від одного з агрохолдингів України: порівняння з попередніми роками невтішне
Відбулос падіння як площ, так і врожайності.
© depositphotos/micheleursi.hotmail.com
Господарства одного з найбільших агрохолдингів України - KSG Agro, завершили збирання ранніх зернових культур. Про це повідомила пресслужба холдингу з посиланням на керівника рослинницького дивізіону KSG Agro Дмитра Ємельченка,
Збирання ранніх зернових культур завершено на площі 6,3 тис. га.
У тому числі:
- пшениці — 4,2 тис. га;
- ячменю — 1,3 тис. га;
- ріпаку озимого — 0,8 тис. га.
Зазначається, що врожайність склала:
- пшениці — 3 т/га;
- ячменю — 3 т/га
- ріпаку озимого — 2,2-2,5 т/га.
У компанії повідомили, що у ході жнив були повністю забезпечені необхідною технікою, а весь посіяний урожай прибраний без втрат.
Для порівняння, у 2021 році збирання озимих
Збиральна кампанія озимих культур відбувалася на загальній площі 9 тис. га. У тому числі:
- озимого ячменю — 1,8 тис. га;
- озимої пшениці — 7,150 тис. га
Врожайність склала:
- ячменю — 47 цга за середнього показника 34 цга в останні роки.
- пшениці — 45 цга за середнього показника 32 цга в останні роки.
Лія Ільченко, ZN.ua