ГФС разоблачила в уклонении от налогов предприятие, которое неоднократно побеждало в тендерах "Большого строительства"

Злоумышленники уклонились от уплаты налогов на общую сумму более 18,6 млн гривен.

Налоговая милиция ГУ ГФС в Киеве разоблачила должностных лиц частного предприятия в уклонении от уплаты налогов в крупных размерах. Эта компания неоднократно побеждала в тендерах программы "Большое строительство".

В пресс-службе ГФС объяснили, что с целью искусственного завышения стоимости работ и дальнейшего получения наличных (схема отката) предприятие проводило бестоварные операции. Названия компании не раскрывают.

Фигуранты уголовного производства формировали безосновательный налоговый кредит по НДС. В результате такой деятельности злоумышленники уклонились от уплаты налога на общую сумму более 18,6 млн гривен.

Компания только документально отражала приобретение товарно-материальных ценностей и работ у другого общества, которое, в свою очередь, осуществляло финансово-хозяйственные взаимоотношения с рисковыми субъектами хозяйственной деятельности.

"На основании решения районного суда сотрудники налоговой милиции провели обыски офисных и жилых помещений, в результате которых обнаружили тендерную документацию и финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о фактах хищения бюджетных средств, черновые записи и наличные денежные средства на общую сумму более 6 млн гривен в эквиваленте", - говорится в сообщении.

Напомним, что в марте правоохранители разоблачили турецкую компанию, которая подделала документы для участия в тендере Укравтодора по ремонту дороги государственного значения.