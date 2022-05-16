20 мая — предельный срок уплаты налогов за первый квартал 2022 года
20 мая — предельный срок уплаты налогов за I квартал 2022 года. Об этом
Истекает срок уплаты:
— единого налога за I квартал 2022 плательщиками — юридическими и физическими лицами, отнесенными к 3-й группе;
— ЕСВ по начисленному, но не выплаченному доходу за апрель 2022 года;
— авансового взноса по единому налогу за май 2022 плательщиками единого налога 1-й и 2-й групп;
— единого налога с сумм доходов, облагаемых по ставке 15% и задекларированных в I квартале 2022 года плательщиками единого налога 1-й и 2-й групп;
— налога на прибыль предприятия за I квартал 2022;
— части чистой прибыли (дохода) государственными унитарными предприятиями и их объединениями по результатам финансово хозяйственной деятельности за I квартал 2022 года;
— экологического налога за I квартал 2022;
— рентной платы за специальное использование воды за I квартал 2022;
— рентной платы за специальное использование лесных ресурсов за I квартал 2022;
— рентной платы за пользование недрами (для добычи полезных ископаемых/в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых) за I квартал 2022 года;
— сбор за места для парковки транспортных средств за I квартал 2022 года;
— туристического сбора за I квартал 2022 года.
Также 20 мая является предельным сроком подачи налоговой отчетности за апрель 2022 года.
Что делать, если нет возможности оплатить
В случае отсутствия у налогоплательщика возможности своевременно выполнить свой налоговый долг во время войны (до 25 мая) он освобождается от ответственности с обязательным исполнением таких обязанностей в течение шести месяцев после прекращения или отмены военного положения в Украине.
Это касается, в частности, соблюдения сроков уплаты налогов и сборов, представления отчетности, в том числе отчетности, предусмотренной п. 46.2 НКУ. Но это касается именно тех плательщиков, которые не могут выполнять свои обязанности.
До 31 мая действует еще и карантин. Поэтому финансовых штрафов за несвоевременную отчетность и неуплату налогов не предусматривается. Однако это правило не распространяется на НДС, рентную плату и акциз. Однако, как только карантин закончится, мораторий на штрафы тоже закончится. И нарушителям нужно будет доказывать, что из-за войны у них не было возможности вовремя уплатить налоги.