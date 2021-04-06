Министр финансов США выступает за минимальную ставку корпоративного налога в мире

Министр финансов США Джанет Йеллен выступила за установление минимальной ставки корпоративного налога в мире. Об этом заявила она, выступая в Чикагском совете по международным отношениям в понедельник, пишет investing.com.

Министр финансов США выступает за минимальную ставку корпоративного налога в мире
Фото: delo.ua

Что заявила Йеллен

«Конкурентоспособность — это не только то, как компании со штаб-квартирой в США соперничают с другими компаниями в сделках по глобальным слияниям и поглощениям, — заявила она. — Речь идет о том, чтобы убедиться, что у правительств есть стабильные налоговые системы, которые приносят достаточно средств для инвестирования в основные общественные товары и услуги, а также реагирования на кризисы, и что все граждане справедливо разделяют бремя финансирования правительства».

План Байдена

Президент США Джо Байден в конце марта представил план развития инфраструктуры страны на сумму свыше $2 трлн, который он намерен реализовать за счет увеличения налогов.

В частности, на модернизацию транспортной инфраструктуры будет направлен $621 млрд, на поддержку промышленного сектора — $300 млрд, на ремонт и строительство доступного жилья — $213 млрд и на развитие сетей широкополосной связи — $100 млрд.

План также включает введение нового стандарта для сферы энергогенерации, чтобы сократить выбросы в секторе до нулевого уровня к 2035 году.

Откуда возьмут деньги

Предложения Байдена потребуют расходов в размере $2 трлн за 8 лет. Их планируется покрыть в течение 15 лет за счет повышения корпоративного налога в стране до 28% с 21%, а также увеличения налога на доходы американских компаний, которые они получают за рубежом.

Кроме того, иностранным компаниям с операциями в США будет сложнее получить выгоды от перевода прибыли в страны с более низкими налоговыми ставками.

Предыстория

11 марта 2021 года Нижняя палата Конгресса США окончательно одобрила президентский антикризисный пакет объемом $1,9 трлн.

Антикризисный пакет, в частности, предусматривает:

  • расширение пособий по безработице до $300 в неделю;
  • выплату $1400 для налогоплательщика или $2800 для супругов, если их годовые доходы не превышают $70 тыс. или $150 тыс. соответственно;
  • налоговые льготы для семей с детьми и без;
  • $30 млрд помощи для семей, которые не способны оплатить арендную плату за жилье и коммунальные услуги;
  • $46 млрд для тестирования на коронавирус и примерно $14 млрд на ускорение вакцинации от коронавируса;
  • около $170 млрд — в помощь системе образования;
  • $25 млрд — для ресторанов и баров.

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