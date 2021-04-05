Вдохновитель ралли с акциями GameStop заработал на них $25 миллионов
Инвестор Кит Гилл, также известный под псевдонимом Roaring Kitty,
Его портфель состоит из почти $19 млн в акциях, $8,9 млн опционов и еще $11,9 млн наличными.
Гилл привык периодически делиться с другими инвесторами своими данными на форуме Reddit, где он известен под псевдонимом DeepFuckingValue.
О чем идет речь
Как
Именно Кит Гилл в начале 2021 года стал примером для пользователей сабредита Wallstreetbets. В феврале его вызвали в Конгресс, чтобы он дал показания о своей роли в ажиотажном ралли акций.
Контекст
Крупнейший американский магазин игровых консолей, видеоигр и игровых аксессуаров GameStop зафиксировал прибыль в IV квартале прошлого года и увеличение продаж в магазинах на 6,5%.
В конце ноября пользователь u/ronoron в тред r/wallstreetbets на Reddit выразил недовольство хедж-фондом Melvin Capital, который открывал короткие позиции по акциям GameStop.
Пользователь считал компанию недооцененной и перспективной. Участники форума поддержали пользователя и решили начать скупку акции GameStop — за декабрь акции прибавили около 20%.
После назначения Райана Коэна в совет директоров акции компании начали дорожать, что подогревалось пользователями Reddit и твитами Илона Маска.
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28 января цена акций компании достигла $483 — это примерно на 2500% больше, чем в начале месяца. После этого бумаги GameStop обвалились.
К середине февраля бумаги GameStop подешевели до $40,5 за штуку, однако затем снова перешли к росту и в марте достигли отметки $135 за акцию. Marketwatch связал новый рост котировок GameStop с информацией о предстоящих изменениях в совете директоров.