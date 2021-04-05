Пенсионеров с сентября переведут из Укрпочты в банки

Кабинет министров поддержал предложение Министерства социальной политики о переводе на обслуживание в банки пенсионеров, которые получают пенсии через Укрпочту. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики в фейсбуке.

Фото: economy.24tv.ua

Что будет с пенсиями

С 1 сентября 2021 года, согласно решению правительства, пенсии будут начисляться большинству пенсионеров на счета в банки, кроме:

лиц с инвалидностью первой группы,

лиц, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе;

пенсионеров категории «80+»;

получателей государственной социальной помощи (лица, у которых нет права на пенсию, и граждане, которые получают пособия по уходу).

Сроки выбора банка

Пенсионеры должны выбрать банковское учреждение до 1 сентября 2021 года. Если получатель не сделает этого в указанный срок, счет автоматически откроют в банке, который определит Кабмин.

«Человек сможет в любой момент изменить уполномоченный банк по собственному желанию», — заявляют в Минсоцполитики.

Также министерство намерено провести конкурс по отбору оператора, который займется доставкой пенсий. «Сейчас выплату и доставку пенсий осуществляет Укрпочта на монопольных условиях», — поясняют в министерстве.

Отмечается, тарифы на доставку и выплату пенсий у нового поставщика не должны быть выше тарифов на оплату услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи, установленных правительством. В Минсоце полагают, что в будущем эта норма будет стимулировать снижение стоимости доставки пенсий и денежной помощи.

Первый этап конкурсного отбора проведет Пенсионный фонд Украины (ПФУ) до 1 сентября 2021 года, до этого доставку пенсий продолжит Укрпочта.

Как отмечают в министерстве, вышеупомянутые категорий будут получать пенсии и денежную помощь по собственному выбору: либо через учреждение, отобранное на конкурсе, или через выбранный самостоятельно банк из числа уполномоченных.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что Кабинет Министров одобрил новые тарифы на оплату услуг Укрпочты по выплате и доставке пенсий и денежной помощи населению в наличной форме. Тарифы в городах повысили с 1,15% до 1,3%, в селах и поселках городского типа — с 2,3% до 2,65%.