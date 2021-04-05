Два порта Украины получили убытки за 2020 год

Два порта Украины получили убытки за 2020 год

По итогам 2020 года "Херсонский морской торговый порт" получил чистые убытки на сумму 43,3 млн грн, а "Ренийский морской торговый порт" – на 45,3 млн грн.
Об этом свидетельствуют отчеты о выполнении показателей финансового плана предприятий, передает проект "Марлин".

Оба государственных предприятия относится к сфере управления Мининфраструктуры и имеют стратегическое значение для безопасности и экономики государства.

Согласно пояснительным запискам причины ущерба госпредприятий были обусловлены снижением объемов перегрузки, а также карантинными ограничениями, связанными с COVID-19.

На негативные финансовые результаты "Ренийского МТП", в частности, повлияли: арест всех банковских счетов и имущества, бюджетные экономические санкции и штрафы по ЕСВ.

На запрос "Марлин" в Мининфраструктуры ответили что из-за наличия у "Ренийского МТП" просроченных долговых обязательств по платежам в бюджет Государственной налоговой службой применен налоговый залог фактически на все ликвидное имущество предприятия на общую сумму в 13,7 млн грн.

Исполнительной службой для обеспечения требования Главного управления ГНС в Одесской области о принудительном взыскании задолженностей по ЕСВ с января 2020 года применен арест всех банковских счетов и имущества "Ренийского МТП".

В 2020 году просроченная кредиторская задолженность Ренийского порта выросла до 100 млн грн.

За последние несколько лет оба предприятия также получали убытки.

По результатам 2019 года "Херсонский МТП" отчитался о 14,3 млн грн убытков, в 2018 году – 10,8 млн грн.

Финансовый отчет 2019 года "Ренийского МТП" также завершен с чистым убытком в размере 25,4 млн грн. В 2018 году убыток составил 19,3 млн грн.

На Ренийском порту длительное время отсутствует директор. 27 января 2021 года на должность исполняющего обязанности был назначен Максим Игнатенко. До этого с 2016 года обязанности директора исполнял Дмитрий Володин, против которого было открыто уголовное производство по невыплате заработной платы на предприятии.

На "Херсонском МТП" с 2020 года также руководит и.о. директора – Геннадий Маховский.

Ренийский морской порт является важным транспортным узлом Украины, расположен на стыке трех государств – Украины, Румынии и Молдовы. Херсонский морской порт входит в состав единого транспортного комплекса на юге Украины.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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