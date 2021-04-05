Украина экспортировала черных металлов на 2,67 млрд долл.

Украина экспортировала черных металлов на 2,67 млрд долл.

В течение января - марта 2021 года из Украины было экспортировано 4,92 млн тонн черных металлов на сумму 2,67 млрд долл. США. По сравнению с предыдущим годом отмечается рост экспортных поставок в физическом выражении на 2,1%, в денежном - рост поступления валютной выручки на 29,8%. Экспорт металлолома вырос в четыре раза и составил 49,1 тыс. тонн, продажи чугуна увеличились на 8,9% - до 713,7 тыс. тонн. В то же время поставки за рубеж полуфабрикатов стали (квадратной заготовки, слябов и т.п.) сократились на 1,8% - до 2 млн 018,0 тыс. тонн.

По данным таможенной статистики, украинский экспорт черных металлов в основном представлен полуфабрикатами стали (41,0%) и металлургическим сырьем (18,5%). При этом готовый стальной прокат занимает 40,5% доли экспорта черных металлов.

Основными потребителями украинской стали и металлургического сырья в январе – марте 2021 года оставались страны ЕС-28 (31,0%), Африка (13,0%), страны Европы (14,5%), СНГ (6,5%) и страны Ближнего Востока (12,0%).

Экспорт железорудного сырья из Украины в январе-марте 2021 года составил 10,6 млн тонн, что несколько меньше объемов внешних отгрузок за аналогичный период предыдущего года на 5,3%, когда было экспортировано 11,2 млн тонн.

Удельный вес экспорта черных металлов в структуре общего объема поступлений от экспорта в Украину товаров за три месяца составил 19,4% против 16,7% по итогам января-марта 2020 года.

Импорт черных металлов в Украину в течение 3 месяцев 2021 года сократился на 23,1% (до 207,4 тыс. тонн). Импорт металлолома составил 5,6 тыс. тонн, что почти вдвое больше показателя прошлого года.

Напомним, что в марте впервые за много лет Мариупольский порт начал отгружать литейный чугун. Первая за последнее десятилетие партия такого груза производства меткомбината имени Ильича была отгружена турецким потребителям.

МинПром по материалам Металлургпром

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