Завод «Электротяжмаш» получил рекордно крупный заказ от США

Харьковский завод «Электротяжмаш» еще совсем недавно находился на грани банкротства, но новый рекордный заказ на более чем миллиард долларов может вывести одно из крупнейших украинских промышленных предприятий из затяжного кризиса.

Как стало известно, руководство «Электротяжмаша» заключило меморандум о реализации проекта по модернизации электростанций Ирака. Финансирование данной программы осуществляет США . Общая стоимость проекта составляет 1,2 миллиарда американских долларов, доход харьковского гиганта составит 50 миллионов долларов. Срок действия контракта составит три года. Об этом сообщили в пресс-службе завода «Электротяжмаш».

Текст меморандума и этапы реализации проекта обсуждались в течение нескольких месяцев. Свои подписи под меморандумом о сотрудничестве поставили представители компании-подрядчики из Чехии и и.о. генерального директора «Электротяжмаша» Виктор Бусько.

После подписания меморандума стороны продолжат переговорный процесс для согласования технических деталей и дальнейшего подписания контракта. По словам Бусько, получение крупного заказа стало возможным благодаря «финансовому оздоровлению предприятия», что дает гарантию своевременного выполнения любых заказов.