НБУ согласовал покупку чехами Фиалой и Свитеком банка Вадима Новинского

Национальный банк согласовал гражданам Чешской Республики Томашу Фиале и Ивану Свитеку приобретение существенного участия в АО "Юнекс Банк".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк Украины согласовал приобретение 75,01% акций АО "Юнекс Банк" Томашем Фиалой через ряд компаний группы Dragon Capital. Кроме того, регулятор разрешил Ивану Свитеку приобрести прямо 24,99% акций этого банка", - говорится в сообщении.

Такие решения 1 апреля 2021 года принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем. Решения приняты по результатам всестороннего анализа пакетов документов заявителей.

На сегодня контролером АО "Юнекс Банк" является Вадим Новинский, опосредованно владеющий 100% уставного капитала банка.

Напомним, 22 декабря Антимонопольный комитет Украины позволил Dragon Capital купить банк у депутата Новинского. Речь идет о приобретении, которое обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления банка. 31 декабря в "Смарт-Холдинге" сообщили о подписании договора о продаже АО "Юнекс Банк" группе Dragon Capital Томаша Фиалы. Сумма сделки не разглашалась.

В сентябре ООО "Флот Экспресс" совместно с компанией Withine Investments Ltd. (Кипр) приобрели более 99,3% акций Юнекс Банка. Компания Withine Investments Ltd. принадлежит Вадиму Новинскому, а "Флот Экспресс" - Дмитрию Елтышеву.

18 сентября банк получил от мажоритарных собственников публичное безотзывное требование о приобретении у всех миноритарных владельцев акций Юнекс Банка по 32 копейки за акцию при номинальной стоимости 1 грн.

За десять месяцев 2020 года Юнекс Банк получил 28,1 млн грн убытка.

Dragon Capital - одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Гендиректором и учредителем Dragon Capital является Томаш Фиала. Фиала является владельцем медиахолдинга "НВ", куда входят одноименные журнал, портал и радио.

В декабря 2019 года польский Getin Holding заявил о намерениях продать украинский Idea Bank инвестиционной компании Dragon Capital.

После этого Getin Holding объявил о продаже 100% акций украинского Идея Банка группе компаний Dragon Capital почти за 1,4 миллиарда грн ($58,5 млн). Планировалось, что передача доли в Идея Банк Украина будет осуществлена до 31 мая 2020 года.

Однако в конце июня стало известно, что стороны расторгли договор и Getin Holding отказался продавать банк. Стороны не смогли в течение установленного срока согласовать цену продажи Идея Банка. Также Getin Holding не получил никакой информации об утверждении соглашения Национальным банком, что было одним из условий перехода права собственности на акции в Идея Банк.

В ноябре АМКУ позволил Dragon Capital приобрести контрольную долю Treeum Holdings Limited, владеющей онлайн-изданиями Finance.ua и Minfin.com.ua.