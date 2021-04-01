Хозсуд Донецкой области открыл производство по делу о банкротстве компании ИСД

Хозсуд Донецкой области 30 марта открыл производство по делу о банкротстве компании "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД). Об этом сообщает FinBalance.



Инициатором процедуры стала компания Indumet S.A. (Люксембург), которую миноритарий ИСД Сергей Тарута связывал с роSSийской госкорпорацией ВЭБ.РФ (фактический мажоритарий ИСД).



ЧАО "Днепровский металлургический комбинат" (ранее входил в корпорацию ИСД) также подало заявление в ходе дела об открытии процедуры банкротства ИСД.



Напомним, контрольный пакет акций ИСД принадлежал пулу роSSийских инвесторов, включающему одного из создателей металлургической компании "Евраз" Александра Катунина. Владельцами еще 49,9% акций ИСД считаются украинские предприниматели Сергей Тарута и Олег Мкртчан, который был арестован в Москве и пригорворен к 9 годам колонии по обвинению в хищении 85 млрд руб. при реализации контракта с роSSийским ВЭБом.



При этом, по словам С.Таруты, за роSSийскими акционерами группы ИСД стоит роSSийская госкорпорация "Внешэкономбанк", которая также добилась ареста пакетов акций миноритарных акционеров.



