В феврале Япония сократила экспорт стали на 9%

В феврале Япония сократила экспорт стали на 9%

В феврале 2021 года экспорт стали из Японии составил 2,708 млн. тонн. Снижение объёмов в годовом сопоставлении - 9%, сообщает пресс-служба японской федерации сталепроизводителей.

Экспорт продукции из обычных сталей, в частности, сократился на 6% до 1,715 млн. тонн. Отгрузки за рубеж специальных сталей уменьшились год к году на 2,1% до 0,633 млн. тонн.

Ключевыми направлениями для поставок продукции японских металлургических предприятий выступили Таиланд (0,523 млн. тонн), КНР (0,362 млн. тонн), Южная Корея (0,315 млн. тонн).

С начала финансового года (апрель 2020 - февраль 2021) Япония экспортировала 28,04 млн. тонн стальной продукции - на 12,5% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. В течение января-февраля 2021 поставки составили 5,173 млн. тонн, что на 11% меньше показателей того же периода 2020 года.


МинПром по материалам МеталлСервис

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