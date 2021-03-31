Мошенники обманули клиентку фальшивого "обменника" в Киеве на $ 54 тыс.

Подозреваемых удалось задержать по горячим следам.

В Киеве задержали по подозрению в валютном мошенничестве трех человек, которые открыли фиктивный пункт обмена валют и обманули клиентку на 54 тыс. долларов.

Пресс-служба МВД сообщила, что они арендовали помещение на первом этаже одного из домов на Голосеевском проспекте и разместили в интернете объявление об обмене валют. Пострадавшая женщина купилась на выгодный курс и сама привезла деньги мошенникам.

Фото: mvs.gov.ua

"Один из сообщников разместил в интернете объявление о выгодном курсе обмена иностранной валюты на национальную и координировал «бизнес». Женщина арендовала помещение под обменник и выполняла роль работницы заведения. Для быстрого бегства злоумышленницы ей помогал третий фигурант, который ждал на улице. После того, как фигурантка получила от потерпевшей более 54 тысяч долларов США, она вышла с деньгами через отдельный выход к своему сообщнику, который был на мотоцикле", - рассказал Крищенко.

Женщина, которая хотела обменять деньги, позвонила в полицию, и оперативники сумели быстро догнать подозреваемых. Один из них при задержании пытался оказать сопротивление полицейскому.

Фото: mvs.gov.ua

Всем трем задержанным объявили о подозрении в мошенничестве (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса), а мужчине, который сражался с полицейским, грозит еще и ч.2 ст.345 УК за причинение телесных повреждений работнику правоохранительных органов.

Полиция проверяет задержанных на причастность к другим подобным преступлениям.

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