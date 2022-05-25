В Киеве на рынке продают опасные ягоды: есть первый пострадавший - фото

В Киеве мужчина, вероятно, отравился черешней испанского производства, которую реализовывали на столичном рынке – концентрация фосфорорганического инсектицида в ягоде значительно превышает норму, информирует Апостроф.

Об этом сообщает Главное управление Госпродслужбы в г. Киеве на Facebook-странице.

Отмечается, что в Главное управление Госпродслужбы в г. Киеве поступило обращение об отравлении гражданина, употреблявшего в пищу черешни Cerezas-Cherries, производитель Испания.

После исследования ягоды Центральной испытательной государственной лабораторией Госпродслужбы в Киевской области и г. Киеве, в продукте был обнаружен фосфорорганический инсектицид "Бромофос" в концентрации 0,13 мг/кг (при норме не более 0,07 мг/кг), что не соответствует требованиям ДСТУ EN 12393-1.2.3:2003. Этот фактор мог стать причиной отравления и возникновения анафилактического шока у потерпевшего заявителя.

"Черешня Cerezas-Cherries, производитель Испания, снята с реализации на оптовом рынке "Фермер" по адресу: г. Киев, ул. Электротехническая, 18", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с инцидентом, главным управлением Госпродслужбы в г. Киеве подготовлено и направлено письмо Деснянского Управления полиции Главного управления Национальной полиции Украины в г. Киеве с просьбой принять меры реагирования в соответствии с законодательством.


Мария Швец, Апостроф

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