В Киеве на рынке продают опасные ягоды: есть первый пострадавший - фото

В Киеве мужчина, вероятно, отравился черешней испанского производства, которую реализовывали на столичном рынке – концентрация фосфорорганического инсектицида в ягоде значительно превышает норму, информирует Апостроф .

Об этом сообщает Главное управление Госпродслужбы в г. Киеве на Facebook-странице.

Отмечается, что в Главное управление Госпродслужбы в г. Киеве поступило обращение об отравлении гражданина, употреблявшего в пищу черешни Cerezas-Cherries, производитель Испания .

После исследования ягоды Центральной испытательной государственной лабораторией Госпродслужбы в Киевской области и г. Киеве , в продукте был обнаружен фосфорорганический инсектицид "Бромофос" в концентрации 0,13 мг/кг (при норме не более 0,07 мг/кг), что не соответствует требованиям ДСТУ EN 12393-1.2.3:2003. Этот фактор мог стать причиной отравления и возникновения анафилактического шока у потерпевшего заявителя.

"Черешня Cerezas-Cherries, производитель Испания, снята с реализации на оптовом рынке "Фермер" по адресу: г. Киев, ул. Электротехническая, 18", - говорится в сообщении.