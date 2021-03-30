АМКУ оштрафовал топливные компании группы "Приват" на рекордные 4,7 млрд гривень

Комитет определил, что проект "АВИАС" "является организованным, координированным и функционирует с целью согласования ценового и торгового поведения участников".

Антимонопольный комитет наложил на компании, входящие в группу компаний "Приват", рекордный штраф в размере 4,7 млрд гривень за антиконкурентные согласованные действия по установлению цен на светлые нефтепродукты.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

"Сегодня мы суммируем результат колоссальной работы и многолетнего судебного противостояния Антимонопольного комитета с участниками заговора на украинском рынке топлива. Несмотря на сложные обстоятельства и огромное сопротивление со стороны ответчиков, мы завершили расследование и приняли решение", - заявила глава Антимонопольного комитета Украины Ольга Пищанская.

Антимонопольный комитет наложил штраф на ООО ПТФ «Авиас», ООО «Торговый Дом «Авиас», ООО «Пром Гарант Плюс», ООО «Альянс Эволюшн», ПАО «Укртатнафта» и 169 операторов АЗС (в т. ч. ОАО «Укрнафта»).

Комитет определил, что проект «АВИАС» «является организованным, координированным и функционирует с целью согласования ценового и торгового поведения участников».

Так во всей сети реализовались бензин и дизельное топливо марки Keropur® ENERGY, мгновенно устанавливались одинаковые цены, независимо от бренда АЗС и региона, существовал «Центр», в который входили несколько субъектов хозяйствования, расположенных по одному адресу в городе Днепр, где осуществляли детальное планирование и координацию действий сети.

Кроме того, было обнаружено значительное количество типовых, в основном одинаковых договоров купли-продажи нефтепродуктов и имущества, аренды АЗС, материальной помощи и т.д., а также установлено, что физические лица, которые занимали должности директора, учредителя, подписавшего, бухгалтера, менеджера и т.д., часто сменяли друг друга и работали одновременно в нескольких обществах-участниках проекта. Так же постоянно менялся состав юридических лиц - участников проекта (без изменений персонального состава). Это происходило из-за одних и тех же ликвидаторов и при схожих адресах последней регистрации (в г. Харькове).

Комитет установил, что операторы АЗС, в т. ч. ПАО «Укрнафта», закупали в ПАО «Укртатнафта» светлые нефтепродукты по ценам выше, чем аналогичное импортное топливо.

"Такое согласованное поведение участников проекта «Авиас» нарушает конкуренцию между операторами АЗС на рынке. Поэтому цены на светлые нефтепродукты в сети «Авиас» устанавливались в антиконкурентных условиях. Учитывая это, Комитет решил за указанные нарушения наложить на вышеперечисленные субъекты хозяйствования штрафы в общем размере 4,7 млрд грн", - говорится в сообщении.