МВД анонсировало контракт стоимостью € 300 млн на покупку французских пожарных подъемников

Автомобили с высотными подъемниками обещают собирать в Украине.

Фото: mvs.gov.ua

Министерство внутренних дел Украины, которое ранее заказало во Франции 55 вертолетов и 20 патрульных катеров, готовит еще один крупный контракт на покупку высотных пожарных подъемников.

Соответствующий протокол о намерениях был подписан во вторник, 30 марта.

Партнером Государственной службы по чрезвычайным ситуациям станет компания Echelles Riffaud. Сумма контракта составит 300 млн евро (10 млрд гривен), которые будут выделены на условиях долгосрочного кредитования сроком на 10 лет.

"Речь идет о производстве комплексов с подъемниками до 33 и 42 метров. Однако важным аспектом двустороннего сотрудничества остается условие, чтобы автомобили французского производства были собраны на украинских заводах. Кроме того, наши специалисты пройдут обучение у своих французских коллег", - заявил министр Арсен Аваков.

По его словам, сейчас в Украине не производят такую технику.

Фото: gimaex.eu

МВД утверждает, что в пожарно-спасательных подразделениях сложилась критическая ситуация с современными техническими средствами для обеспечения тушения пожаров и спасения людей из высотных зданий. Имеющаяся техника эксплуатируется уже более 40 лет, и 90% этой техники уже отработали все установленные сроки эксплуатации.

Подписанный протокол должны оформить в межправительственное соглашение, которое должны будут ратифицировать народные депутаты. МВД надеется, что это произойдет очень быстро, и уже в 2022 году Украина получит новые автомобили.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Райффайзен Банк уберет из названия "Аваль"Райффайзен Банк уберет из названия "Аваль"
Налоги на доходы, квартиры и машины: что украинцы должны успеть заплатить за летоНалоги на доходы, квартиры и машины: что украинцы должны успеть заплатить за лето
Цены на нефть пошли вверх из-за блокировки Суэцкого каналаЦены на нефть пошли вверх из-за блокировки Суэцкого канала
Редкий металл иридий дорожает быстрее, чем биткоинРедкий металл иридий дорожает быстрее, чем биткоин
Apple уже пятый год массово скупает компании, работающие над искусственным интеллектомApple уже пятый год массово скупает компании, работающие над искусственным интеллектом
Блок рекламы


Похожие новости
На Кировоградщине ГФС обнаружила контрафактное топливо стоимостью свыше 30 млн грнНа Кировоградщине ГФС обнаружила контрафактное топливо стоимостью свыше 30 млн грн
"Нафтогаз" договорился с поставщиком об условиях поставок газа населению по годовому контракту"Нафтогаз" договорился с поставщиком об условиях поставок газа населению по годовому контракту
В США на аукцион выставят уникальную монету стоимостью более $10 миллионов (видео)В США на аукцион выставят уникальную монету стоимостью более $10 миллионов (видео)
Турецкая компания подделала документы для участия в тендере Укравтодора со стоимостью 1,3 млрд гривенТурецкая компания подделала документы для участия в тендере Укравтодора со стоимостью 1,3 млрд гривен
Кабмин одобрил кредит в 116 млн евро для покупки французских катеровКабмин одобрил кредит в 116 млн евро для покупки французских катеров
PayPal подтвердил покупку сервиса для хранения криптовалютыPayPal подтвердил покупку сервиса для хранения криптовалюты
В "Цитрусе" прокомментировали покупку акций КорбаномВ "Цитрусе" прокомментировали покупку акций Корбаном
В Украине на аукцион выставлено 13 лотов месторождений стоимостью более 12,3 млн грнВ Украине на аукцион выставлено 13 лотов месторождений стоимостью более 12,3 млн грн
Сейчас 85% ипотечных кредитов выдается на покупку вторичного жилья — ШевченкоСейчас 85% ипотечных кредитов выдается на покупку вторичного жилья — Шевченко
"Укроборонпром" подписал контракт с Пакистаном на ремонт танков Т-80 стоимостью $ 85,6 млн"Укроборонпром" подписал контракт с Пакистаном на ремонт танков Т-80 стоимостью $ 85,6 млн
Последние новости
Подгружаем последние новости