МВД анонсировало контракт стоимостью € 300 млн на покупку французских пожарных подъемников

Фото: mvs.gov.ua

Министерство внутренних дел Украины, которое ранее заказало во Франции 55 вертолетов и 20 патрульных катеров, готовит еще один крупный контракт на покупку высотных пожарных подъемников.

Соответствующий протокол о намерениях был подписан во вторник, 30 марта.

Партнером Государственной службы по чрезвычайным ситуациям станет компания Echelles Riffaud. Сумма контракта составит 300 млн евро (10 млрд гривен), которые будут выделены на условиях долгосрочного кредитования сроком на 10 лет.

"Речь идет о производстве комплексов с подъемниками до 33 и 42 метров. Однако важным аспектом двустороннего сотрудничества остается условие, чтобы автомобили французского производства были собраны на украинских заводах. Кроме того, наши специалисты пройдут обучение у своих французских коллег", - заявил министр Арсен Аваков.

По его словам, сейчас в Украине не производят такую технику.

Фото: gimaex.eu

МВД утверждает, что в пожарно-спасательных подразделениях сложилась критическая ситуация с современными техническими средствами для обеспечения тушения пожаров и спасения людей из высотных зданий. Имеющаяся техника эксплуатируется уже более 40 лет, и 90% этой техники уже отработали все установленные сроки эксплуатации.