Новостей.COM ⇒
2022-10-02
Міноборони готове подвоїти обсяг контрактів із вітчизняними виробниками – Шмигаль
Текстильники запевнили, що здатні повністю забезпечити потреби ЗСУ, інформує
Наступного року Міноборони може щонайменше вдвічі збільшити обсяг контрактів із українськими виробниками.
Про це
Український прем'єр провів сьогодні нараду щодо максимального залучення українського бізнесу та виробників, зокрема українських текстильних підприємств до речового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.
Юлія Мельничук, ZN.ua