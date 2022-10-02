Міноборони готове подвоїти обсяг контрактів із вітчизняними виробниками – Шмигаль

Наступного року Міноборони може щонайменше вдвічі збільшити обсяг контрактів із українськими виробниками.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Український прем'єр провів сьогодні нараду щодо максимального залучення українського бізнесу та виробників, зокрема українських текстильних підприємств до речового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.