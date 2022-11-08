Американці стали більше витрачати на мандрівки. Витрати на покупку товарів скоротили

Американці з більшим бажанням стали витрачати кошти на подорожі, водночас скорочуючи витрати на купівлю товарів, пише CNBC.

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Проблеми ритейлерів

Подібна тенденція говорить про те, що на ритейлерів чекає найнапруженіша боротьба за споживачів з періоду до початку пандемії коронавірусу. При цьому вони вже зіткнулися зі зниженням попиту на фоні високої інфляції в країні.

Крім того, рітейлери намагаються вирішити ще низку проблем, включаючи необхідність розпродати надлишкові запаси продукції, залучити тих покупців, які вже придбали товари про запас у період пандемії, а також розворушити споживачів, які звикли більше економити.

Деякі ритейлери вже почали попереджати про майбутні труднощі. Так, найбільший у світі інтернет-рітейлер Amazon.com Inc. наприкінці минулого місяця здивував інвесторів слабшим, ніж очікувалося, прогнозом фінансових показників на кінець року на тлі уповільнення зростання електронної торгівлі, а також оголосив про зупинення пошуку нового персоналу.

Водночас компанії зі сфери туризму, включаючи авіакомпанії та послуги з бронювання номерів, а також оператори концертних залів, кінотеатрів та стадіонів відзначають зростання попиту з боку споживачів.

«Тренд на витрачання коштів на враження зберігається», — заявив головний виконавчий директор Mastercard Inc. Майкл Майбах під час телефонної конференції з інвесторами після публікації квартальних результатів компанії у жовтні.

«Ми бачимо помітну стійкість витрат на послуги авіакомпаній, розміщення та походи до ресторанів — і відмову від витрат на такі категорії, як меблі та товари для дому», — зазначив він.

У вересні продажі авіаквитків у США підскочили більш ніж на 56% у річному вираженні та зросли на 10,9% порівняно з аналогічним місяцем у 2019 році, свідчать дані Mastercard Spending Pulse.

Попит на розміщення у готелях зріс більш ніж на 38% у річному вираженні та на 42% порівняно з вереснем 2019 року.