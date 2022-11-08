Американці стали більше витрачати на мандрівки. Витрати на покупку товарів скоротили

Американці з більшим бажанням стали витрачати кошти на подорожі, водночас скорочуючи витрати на купівлю товарів, пише CNBC.

Американці стали більше витрачати на мандрівки. Витрати на покупку товарів скоротили
Фото: сnbc.com

Проблеми ритейлерів

Подібна тенденція говорить про те, що на ритейлерів чекає найнапруженіша боротьба за споживачів з періоду до початку пандемії коронавірусу. При цьому вони вже зіткнулися зі зниженням попиту на фоні високої інфляції в країні.

Крім того, рітейлери намагаються вирішити ще низку проблем, включаючи необхідність розпродати надлишкові запаси продукції, залучити тих покупців, які вже придбали товари про запас у період пандемії, а також розворушити споживачів, які звикли більше економити.

Деякі ритейлери вже почали попереджати про майбутні труднощі. Так, найбільший у світі інтернет-рітейлер Amazon.com Inc. наприкінці минулого місяця здивував інвесторів слабшим, ніж очікувалося, прогнозом фінансових показників на кінець року на тлі уповільнення зростання електронної торгівлі, а також оголосив про зупинення пошуку нового персоналу.

Водночас компанії зі сфери туризму, включаючи авіакомпанії та послуги з бронювання номерів, а також оператори концертних залів, кінотеатрів та стадіонів відзначають зростання попиту з боку споживачів.

«Тренд на витрачання коштів на враження зберігається», — заявив головний виконавчий директор Mastercard Inc. Майкл Майбах під час телефонної конференції з інвесторами після публікації квартальних результатів компанії у жовтні.

«Ми бачимо помітну стійкість витрат на послуги авіакомпаній, розміщення та походи до ресторанів — і відмову від витрат на такі категорії, як меблі та товари для дому», — зазначив він.

У вересні продажі авіаквитків у США підскочили більш ніж на 56% у річному вираженні та зросли на 10,9% порівняно з аналогічним місяцем у 2019 році, свідчать дані Mastercard Spending Pulse.

Попит на розміщення у готелях зріс більш ніж на 38% у річному вираженні та на 42% порівняно з вереснем 2019 року.





Интересные новости
Ціни на оренду заміських будинків стрімко зростаютьЦіни на оренду заміських будинків стрімко зростають
Баффет профінансує закупівлю генераторів та електрообладнанняБаффет профінансує закупівлю генераторів та електрообладнання
Пенсії держслужбовців: колишніх чиновників почали переводити на звичайні виплати за вікомПенсії держслужбовців: колишніх чиновників почали переводити на звичайні виплати за віком
Пиво під маркою "Азовсталь" виготовляє велика пивоварня в США.Пиво під маркою "Азовсталь" виготовляє велика пивоварня в США.
Квартири у Польщі подешевшали: скільки коштує житло у крупних містах країниКвартири у Польщі подешевшали: скільки коштує житло у крупних містах країни
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмін скасує податки на імпорт генераторів, трансформаторів, акумуляторів та ще низки товарівКабмін скасує податки на імпорт генераторів, трансформаторів, акумуляторів та ще низки товарів
Американці будуватимуть у Польщі першу АЕС: Моравецький вже підтвердивАмериканці будуватимуть у Польщі першу АЕС: Моравецький вже підтвердив
Україна отримала $500 млн від Світового банку: на що витратимо і коли віддаватимемоУкраїна отримала $500 млн від Світового банку: на що витратимо і коли віддаватимемо
Комунальні платежі: які послуги подорожчали найбільшеКомунальні платежі: які послуги подорожчали найбільше
Банківська таємниця більше не буде секретом: відомості про рахунки клієнтів розкриютьБанківська таємниця більше не буде секретом: відомості про рахунки клієнтів розкриють
Альфа-Банк не подавав до Нацбанку пакет документів щодо збільшення капіталу на $1 млрд — НБУАльфа-Банк не подавав до Нацбанку пакет документів щодо збільшення капіталу на $1 млрд — НБУ
Пенсії до кінця року зростуть ще раз: коли українці отримають збільшені виплатиПенсії до кінця року зростуть ще раз: коли українці отримають збільшені виплати
Нафтогазові доходи Росії скоротилися на 11,5% — звіт Мінфіну РФНафтогазові доходи Росії скоротилися на 11,5% — звіт Мінфіну РФ
Зарплати потроху зростають: роботодавці стали пропонувати українцям більші грошіЗарплати потроху зростають: роботодавці стали пропонувати українцям більші гроші
Працевлаштування випускників українських вишів складає трохи більше 50%Працевлаштування випускників українських вишів складає трохи більше 50%
Последние новости
Подгружаем последние новости