В НБУ говорят, что платежные системы и банки готовы постепенно снижать комиссии

Платежные системы и банки готовы постепенно снижать комиссии. В то же время Национальный банк против вмешательства в рыночную ситуацию.

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Платежные системы и банки готовы постепенно снижать комиссии. В то же время Национальный банк против вмешательства в рыночную ситуацию. Об этом заявил заместитель главы НБУ Алексей Шабан во время брифинга.

Замглавы НБУ заявил, что регулятор наблюдает готовность платежных систем и банков-эмитентов платежных карточек договариваться о плавном снижении межбанковской комиссии.

«НБУ против законодательного регулирования ставок интерчейндж и вознаграждения за эквайринг», — отметил Шабан.

По его словам, регулировать то, что должно регулироваться рыночными методами, очень опасно.

Как отметил Шабан, в НБУ очень обеспокоены острой дискуссией, как развернулась относительно необходимости законодательного регулирования межбанковских комиссий.

«По нашему мнению принятие несбалансированного решение может иметь негативные последствия для развития платежного и безналичных расчетов», — добавил он.

Шабан также сообщил, что НБУ поддерживает отмену законодательной нормы о том, что все торговцы должны принимать платежные карты.

Напомним

Как писал «Минфин», Национальный банк Украины и народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк призвали парламент отказаться от включения в текст законопроекта о платежных услугах (№?4364) во время его подготовки ко второму чтению норм о законодательном ограничении предельного размера комиссии интерчейндж.