В НБУ говорят, что платежные системы и банки готовы постепенно снижать комиссии
Платежные системы и банки готовы постепенно снижать комиссии. В то же время Национальный банк против вмешательства в рыночную ситуацию.
Платежные системы и банки готовы постепенно снижать комиссии. В то же время Национальный банк против вмешательства в рыночную ситуацию. Об этом
Что говорят в НБУ
Замглавы НБУ заявил, что регулятор наблюдает готовность платежных систем и банков-эмитентов платежных карточек договариваться о плавном снижении межбанковской комиссии.
«НБУ против законодательного регулирования ставок интерчейндж и вознаграждения за эквайринг», — отметил Шабан.
По его словам, регулировать то, что должно регулироваться рыночными методами, очень опасно.
Как отметил Шабан, в НБУ очень обеспокоены острой дискуссией, как развернулась относительно необходимости законодательного регулирования межбанковских комиссий.
«По нашему мнению принятие несбалансированного решение может иметь негативные последствия для развития платежного и безналичных расчетов», — добавил он.
Шабан также сообщил, что НБУ поддерживает отмену законодательной нормы о том, что все торговцы должны принимать платежные карты.
Напомним
Как писал «Минфин», Национальный банк Украины и народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк призвали парламент отказаться от включения в текст законопроекта о платежных услугах (№?4364) во время его подготовки ко второму чтению норм о законодательном ограничении предельного размера комиссии интерчейндж.