В НБУ говорят, что платежные системы и банки готовы постепенно снижать комиссии

Платежные системы и банки готовы постепенно снижать комиссии. В то же время Национальный банк против вмешательства в рыночную ситуацию.

В НБУ говорят, что платежные системы и банки готовы постепенно снижать комиссии
Фото: ibf.ua

Платежные системы и банки готовы постепенно снижать комиссии. В то же время Национальный банк против вмешательства в рыночную ситуацию. Об этом заявил заместитель главы НБУ Алексей Шабан во время брифинга.

Что говорят в НБУ

Замглавы НБУ заявил, что регулятор наблюдает готовность платежных систем и банков-эмитентов платежных карточек договариваться о плавном снижении межбанковской комиссии.

«НБУ против законодательного регулирования ставок интерчейндж и вознаграждения за эквайринг», — отметил Шабан.

По его словам, регулировать то, что должно регулироваться рыночными методами, очень опасно.

Как отметил Шабан, в НБУ очень обеспокоены острой дискуссией, как развернулась относительно необходимости законодательного регулирования межбанковских комиссий.

«По нашему мнению принятие несбалансированного решение может иметь негативные последствия для развития платежного и безналичных расчетов», — добавил он.

Шабан также сообщил, что НБУ поддерживает отмену законодательной нормы о том, что все торговцы должны принимать платежные карты.

Напомним

Как писал «Минфин», Национальный банк Украины и народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк призвали парламент отказаться от включения в текст законопроекта о платежных услугах (№?4364) во время его подготовки ко второму чтению норм о законодательном ограничении предельного размера комиссии интерчейндж.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Райффайзен Банк уберет из названия "Аваль"Райффайзен Банк уберет из названия "Аваль"
Налоги на доходы, квартиры и машины: что украинцы должны успеть заплатить за летоНалоги на доходы, квартиры и машины: что украинцы должны успеть заплатить за лето
Apple уже пятый год массово скупает компании, работающие над искусственным интеллектомApple уже пятый год массово скупает компании, работающие над искусственным интеллектом
Цены на нефть пошли вверх из-за блокировки Суэцкого каналаЦены на нефть пошли вверх из-за блокировки Суэцкого канала
Увеличение прожиточного минимума планируется с 2022 года. Сначала на 14% — МинсоцполитикиУвеличение прожиточного минимума планируется с 2022 года. Сначала на 14% — Минсоцполитики
Блок рекламы


Похожие новости
Украинцы продолжают нести деньги в банки. Сумма вкладов выросла до 609 миллиардовУкраинцы продолжают нести деньги в банки. Сумма вкладов выросла до 609 миллиардов
Банки начали требовать предоставить декларации о доходахБанки начали требовать предоставить декларации о доходах
В январе банки Тигипко и Костельмана вложили в ОВГЗ по 3,5 миллиардаВ январе банки Тигипко и Костельмана вложили в ОВГЗ по 3,5 миллиарда
Банки не должны применять формальный подход в работе с PEPs — НБУБанки не должны применять формальный подход в работе с PEPs — НБУ
Регулятор определил особо важные платежные системы (список)Регулятор определил особо важные платежные системы (список)
Госбанки в 2020 году получили прибыль в сумме 23,1 миллиарда. С минусом остался только одинГосбанки в 2020 году получили прибыль в сумме 23,1 миллиарда. С минусом остался только один
Немецкие банки отказались обслуживать пропагандистов из Russia TodayНемецкие банки отказались обслуживать пропагандистов из Russia Today
В Минцифры анонсировали запуск новой платежной системыВ Минцифры анонсировали запуск новой платежной системы
Цены на нефть начали снижатьсяЦены на нефть начали снижаться
Ликвидность банковской системы превышает сегодня 180 миллиардовЛиквидность банковской системы превышает сегодня 180 миллиардов
Последние новости
Подгружаем последние новости